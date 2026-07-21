Los aeropuertos de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo reforzarán los controles sobre la documentación de los viajeros extranjeros, especialmente de quienes hayan demorado la renovación de su pasaporte.

Es oficial | Brasil prohíbe el ingreso al país de todos los extranjeros que no hagan este trámite clave en su pasaporte Fuente: Shutterstock

Las autoridades aclararon que los pasajeros que presenten documentos vencidos o que no cumplan con las condiciones de validez exigidas podrían ver impedido su ingreso, ya que no habrá un período de tolerancia para estos casos.

Qué ciudades fronterizas restringirán el acceso a extranjeros sin renovación de pasaporte

La medida aplica de manera simultánea en las cuatro alcaldías con mayor flujo migratorio del norte del país. Se trata de puntos de entrada que reciben en conjunto a millones de personas por año, tanto turistas como residentes que cruzan a diario por razones laborales, familiares o comerciales.

Las autoridades aclararon que la restricción no distingue nacionalidad: cualquier extranjero, independientemente de su país de origen, quedará impedido de ingresar si porta un pasaporte cuya fecha de vencimiento haya expirado. Esto incluye a visitantes frecuentes con residencias en zonas limítrofes que históricamente gozaron de criterios más flexibles en los controles.

En el caso de los ciudadanos estadounidenses, las autoridades recordaron que deben presentar un pasaporte vigente para poder ingresar a México. Si viajan en avión, es obligatoria la libreta de pasaporte (“passport book”), mientras que quienes crucen por tierra también pueden utilizar la tarjeta pasaporte (“passport card”).

México no exige actualmente una vigencia mínima de seis meses , pero el documento sí debe mantenerse válido durante toda la duración del viaje. Por qué los extranjeros que no renovaron su pasaporte no podrán cruzar la frontera

Qué deben hacer los extranjeros con pasaporte vencido antes de intentar ingresar a México

El primer paso es verificar con anticipación la fecha de vencimiento del pasaporte. En caso de que el documento esté expirado, los viajeros deberán iniciar el trámite de renovación correspondiente antes de intentar cruzar la frontera.

Las autoridades migratorias recomiendan no esperar hasta último momento, ya que un pasaporte expirado puede provocar retrasos, restricciones o incluso la negativa de ingreso. Por ello, se aconseja acudir a la embajada o consulado correspondiente para completar la renovación y verificar que toda la documentación esté vigente antes del viaje.