Renovar el pasaporte antes de viajar es un trámite que muchos dejan para el último momento. Sin embargo, hacerlo puede convertirse en un problema serio, ya que la mayoría de los países europeos exige que este documento se encuentre vigente para permitir el ingreso o incluso la salida de los viajeros extranjeros.

Las autoridades migratorias y las aerolíneas verifican la vigencia del pasaporte antes del embarque. En la mayoría de los casos, un documento caducado basta para negar el acceso al vuelo, aunque algunos países contemplan excepciones muy específicas destinadas principalmente a sus propios ciudadanos o residentes que regresan a casa.

Londres

Francia: solo existen excepciones muy limitadas

Francia forma parte del grupo de países europeos que, en circunstancias excepcionales, pueden permitir el ingreso con un pasaporte vencido desde hace no más de cinco años. Sin embargo, esta medida está dirigida principalmente a ciudadanos franceses o residentes y no aplica de manera general a turistas extranjeros.

Por ello, cualquier visitante internacional que pretenda viajar a París con un pasaporte caducado corre el riesgo de que la aerolínea le niegue el embarque o de que las autoridades fronterizas impidan su ingreso. Si el documento se pierde o vence durante el viaje, la recomendación es acudir a la embajada o consulado del país de origen para solicitar un documento de viaje de emergencia.

Atención viajeros.

Italia: un pasaporte vencido impide viajar al extranjero

Italia mantiene una de las reglas más claras sobre este tema: en la mayoría de los casos no es posible viajar con un pasaporte vencido. Las autoridades italianas recuerdan que tanto las aerolíneas como los controles fronterizos suelen rechazar el embarque o la entrada cuando el documento ya perdió su vigencia.

Aunque algunos países europeos aceptan pasaportes vencidos en situaciones excepcionales, estas medidas casi siempre están reservadas para ciudadanos nacionales que regresan a su territorio o para viajes de emergencia. Por ello, quienes planeen visitar Roma o cualquier otra ciudad italiana deben asegurarse de que su pasaporte siga vigente durante todo el viaje y verificar además si el país de origen exige meses adicionales de validez.

El Corte Inglés anuncia viajes a Roma con hospedaje desde menos de 200 euros. (Fuente: archivo).

Reino Unido: además del pasaporte vigente, ahora también exige una ETA

Desde la entrada en vigor de la Autorización Electrónica de Viaje (ETA), Reino Unido añadió un requisito adicional para millones de viajeros que no necesitan visa para estancias cortas. Los visitantes deben contar con un pasaporte vigente durante toda su estancia y obtener previamente la autorización electrónica correspondiente.

Confirmado | Inglaterra prohibirá el ingreso y salida del país a los viajeros que no cuenten con la autorización ETA. IA- Gemini

La ETA tiene una vigencia de hasta dos años —o hasta que expire el pasaporte utilizado en la solicitud— y permite múltiples viajes de hasta seis meses cada uno.

Si el pasaporte vence, la autorización deja de ser válida y será necesario tramitar una nueva con el documento renovado. Por ello, quienes viajen a Londres, Escocia, Gales o Irlanda del Norte deben revisar con anticipación la fecha de vencimiento de su pasaporte para evitar que la aerolínea les niegue el embarque o que las autoridades británicas rechacen su ingreso.