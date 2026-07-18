Fin de la visa en Sudamérica: EE.UU. permite la entrada al país a los extranjeros que tengan dicho documento.

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El Gobierno de los Estados Unidos ha introducido regulaciones más rígidas en los controles en sus fronteras. Sin embargo, se encuentra disponible un permiso especial que faculta a ciertos ciudadanos extranjeros para ingresar con fines turísticos, comerciales o de tránsito, siempre que sean visitas breves.

Aquellos que cumplan con las condiciones establecidas por el Visa Waiver Program (VWP) tienen la opción de ingresar sin la necesidad de obtener una visa, a través del uso de la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Es importante destacar que la ESTA es un documento que requiere un pasaporte electrónico (e-Passport) válido del país integrante del VWP.

Este documento te permite entrar legalmente a EE.UU.

La autorización previa es un requisito para los ciudadanos de naciones que forman parte del VWP que deseen ingresar a EE.UU. por vía aérea, marítima o terrestre (incluyendo, desde 2022, la frontera terrestre).

Es importante señalar que la autorización de la ESTA no garantiza la admisión, ya que la decisión final corresponde al oficial de CBP en el punto de entrada. Esta autorización permite estancias de hasta 90 días para turismo, actividades comerciales o tránsito.

Gobierno de EE.UU. endurece controles y requisitos para ingresar sin visa.

Quiénes pueden solicitar la ESTA en 2026

Pueden solicitar la autorización únicamente los ciudadanos de naciones que forman parte del VWP que:

Cuenten con pasaporte electrónico vigente.

Viajen por turismo, negocios o tránsito por hasta 90 días.

Obtengan la aprobación online antes del viaje.

Si su nación no integra el VWP, no puede utilizar ESTA: debe solicitar la visa B1/B2 u otra que corresponda.

Cómo obtener la ESTA: requisitos

Desde 2022, la autorización ESTA (Electronic System for Travel Authorization) ahora es requerida para aquellos que ingresan por frontera terrestre, así como por aire y mar. Esta autorización está vinculada al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y tiene, generalmente, una validez de hasta 2 años (o hasta que venza el pasaporte), permitiendo múltiples ingresos de hasta 90 días cada uno, siempre que se cumplan con las condiciones del programa.

La ESTA es un permiso electrónico que permite viajar sin visa a Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP). Esta autorización aplica a ciudadanos de países participantes que realicen visitas breves por motivos de turismo, negocios o tránsito. Es importante recordar que este permiso es previo al viaje: se tramita en línea y, si se aprueba, habilita el embarque; sin embargo, la decisión final de admisión corresponde al CBP al momento de llegar al punto de entrada.

La solicitud se realiza completamente por internet y está vinculada al pasaporte electrónico del viajero.

Para obtenerla es necesario:

Contar con un pasaporte electrónico vigente emitido por un país del Visa Waiver Program.

Completar el formulario de solicitud en línea.

Abonar la tarifa correspondiente.

Esperar la respuesta de las autoridades estadounidenses, que en la mayoría de los casos llega en pocas horas, aunque puede demorar más tiempo.

Una vez aprobada, la ESTA habilita al viajero para abordar el medio de transporte con destino a Estados Unidos, aunque la admisión definitiva será evaluada por las autoridades migratorias al momento del ingreso.

Países que integran el Visa Waiver Program en 2026

Actualmente, el Visa Waiver Program está conformado por 42 países. Colombia no forma parte de este programa , por lo que sus ciudadanos deben solicitar una visa para ingresar a Estados Unidos.

Europa

Alemania

Andorra

Austria

Bélgica

Croacia

Chequia (República Checa)

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Italia

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

Rumania

San Marino

Suecia

Suiza

Asia

Brunéi

Israel

Japón

Corea del Sur

Singapur

Taiwán

Oceanía

Australia

Nueva Zelanda

América

Chile

Medio Oriente

Catar (Qatar)

Información clave para su tramitación