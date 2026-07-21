Los pasaportes tradicionales de validez completa tienen un periodo de vigencia de 10 años, y pasado este tiempo las personas deben solicitar una renovación a través de la web o por correo.

Los pasaportes de validez limitada son documentos expedidos por el Departamento de Estado cuando se presentan determinadas circunstancias, como cuando una persona necesita viajar con urgencia y no puede cumplir de inmediato con todos los requisitos para obtener un pasaporte con la vigencia normal.

Los pasaportes tradicionales de validez completa tienen un periodo de vigencia de 10 años, y pasado este tiempo las personas deben solicitar una renovación a través de la web o por correo. Los de validez limitada, tienen un periodo de vigencia muchísimo más corta y en ocasiones, requiere solicitar un pasaporte nuevo.

Renovar un pasaporte de validez limitada: ¿Qué condiciones debe cumplir?

Para reemplazar este pasaporte por uno de vigencia completa, es necesario que el pasaporte haya sido emitido por falta temporal de documentación como pruebas de ciudadanía o documentos de cambio de nombre. En estos casos, el titular puede reemplazarlo sin costo usando el Formulario DS-5504.

Si el plazo de un año ya pasó o si el pasaporte se emitió debido a pérdidas o daños reiterados, el documento no calificarán para una renovación y tendrán que presentar el Formulario DS-11 para solicitar uno nuevo.

¿Cuánto suele durar un pasaporte de validez limitada?

Estos pasaportes suelen tener una vigencia temporal, que depende del motivo por el que fueron expedidos.

No obstante, en términos generales, los pasaportes de emergencia emitidos en el extranjero tienen una vigencia de un año o meses, dependiendo de las circunstancias del caso.

Estos pasaportes suelen tener una vigencia temporal, que depende del motivo por el que fueron expedidos. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

¿Cuándo se debe solicitar un pasaporte nuevo?

Según lo que establece el Departamento de Estado, se debe solicitar un pasaporte de vigencia completa apenas se termine el viaje o cuando el titular ya pueda presentar la documentación requerida. En otros casos, antes de que se venza el plazo para reemplazarlo sin pagar nuevamente las tasas.

¿Quiénes pueden solicitar un pasaporte de validez limitada?

El pasaporte de validez limitada no se puede solicitar libremente, ya que el Departamento de Estado lo emite únicamente en determinadas situaciones: