León XIV saludó a los fieles desde el papamóvil antes de su última misa multitudinaria en Argentina.

Luján se convirtió este miércoles en el punto de encuentro de aproximadamente dos millones de fieles que llegaron desde distintos lugares del país para participar de la última misa multitudinaria del papa León XIV en la Argentina. Desde la noche del martes, la ciudad comenzó a recibir peregrinos que se acercaron a la Basílica para vivir un momento histórico.

La espera estuvo marcada por la emoción, las banderas argentinas, las imágenes religiosas y los testimonios de quienes hicieron el viaje para ver de cerca al pontífice. Estas son algunas de las mejores imágenes de los fieles que acompañaron la visita de León XIV a Luján.

El mate estuvo presente entre los fieles durante la espera de León XIV en Luján. NA

Antes del comienzo de la misa, León XIV recorrió en el papamóvil los alrededores de la Basílica de Nuestra Señora de Luján y saludó a los miles de fieles que se acercaron para verlo. El paso del pontífice generó uno de los momentos de mayor emoción entre la multitud, que respondió con aplausos, banderas y cantos.

León XIV recorrió Luján en el papamóvil y saludó a los fieles. Foto: NA.

León XIV llegó al altar de la Basílica de Nuestra Señora de Luján vestido con una casulla en celeste y blanco, en un guiño a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina. Con esta celebración, el pontífice pone el cierre a su visita al país frente al santuario mariano.

El papa León XIV oficia su última misa en Argentina, en la Basílica de Luján. Captura de pantalla mejorada con IA

León XIV tuvo un recibimiento oficial encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien estuvo presente durante el arribo del pontífice antes de la misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Kicillof recibió a León XIV en Luján. Foto: prensa PBA.

Con banderas, imágenes de la Virgen y carteles, miles de personas aguardaron el paso del pontífice y siguieron la celebración desde distintos puntos del predio.

Más de dos millones de fieles se congregaron en Luján. Foto: EFE.

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