La Iglesia Católica de Uruguay informó que logró cubrir los 2,7 millones de dólares que demandó la organización de la visita del papa León XIV al país y anunció que el dinero excedente será destinado a proyectos sociales y socioeducativos.

Por otra parte, una fundación estadounidense comprometió unos 100 dólares para financiar la construcción de cuatro viviendas en el barrio Borro, en Casavalle, como parte de una iniciativa impulsada por la Iglesia local.

El cardenal Daniel Sturla informó que las donaciones, colectas y la venta de una rifa permitieron cubrir los gastos generados por las actividades organizadas en Uruguay, mientras continúa la venta de la rifa vinculada al acontecimiento.

El papa León XIV camina por la villa Casavalle en la periferia de Montevideo Captura

El excedente de esa recaudación será destinado a iniciativas socioeducativas que definirá la Conferencia Episcopal Uruguaya, en acuerdo con el papa. La decisión busca que parte de los recursos movilizados para financiar la visita tenga continuidad en proyectos de impacto social.

Las viviendas de Casavalle

Sturla destacó el compromiso de The Papal Foundation, una organización de EEUU, de financiar cuatro de las 12 viviendas previstas en el proyecto Familias de Guadalupe, que impulsa la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio Borro.

El aporte de unos 100 mil dólares fue aprobado a instancias de León XIV, luego de su visita a Casavalle el sábado 7 de noviembre. El párroco Pablo Coimbra explicó que las viviendas tendrán entre 36 y 84 metros cuadrados y contarán con distintas capacidades, desde dos hasta cinco dormitorios.

El papa León XIV saluda a los vecinos del barrio popular en las afueras de Montevideo, un lugar jaqueado por los narcos Captura

Este proyecto también contempla el acompañamiento de las familias mediante la denominada Escuela de Familias, un programa de la Arquidiócesis orientado a fortalecer el papel de los referentes adultos en la educación integral de sus hijos, explicó Coimbra.