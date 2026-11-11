En esta noticia La emotiva despedida de León XIV en Luján

El papa León XIV encabezó una multitudinaria misa en Luján en su última jornada en la Argentina. Al finalizar la ceremonia religiosa, se dirigió a los fieles y se lo vio plenamente conmovido por los cuatro días en el país.

“¡Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos!“, expresó. ”Me he sentido como en casa". Además de la homilía en la que hizo varias referencias a símbolos del país y recordó al papa Francisco, el Pontífice buscó dejar un mensaje al pueblo argentino.

La emotiva despedida de León XIV en Luján

“No hay gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país, cuna de nuestro querido Papa Francisco”, expresó el Pontífice.

En su discurso de cierre, también agradeció “ a todos los que trabajaron para que esto fuera posible , las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, colaboradores y voluntarios, así como a las numerosas personas, familias y comunidades que participaron en cada uno de los encuentros, o que los siguieron a través de los medios de comunicación”.

Notablemente emocionado, el Papa recibió la ovación de las más de dos millones de personas congregadas en Luján. “¡Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos! La imagen de la Virgen de Luján que hoy nos acompaña llegó a estas tierras en una carreta y ya no quiso continuar su camino, se quedó para siempre con ustedes", dijo.

“El sucesor de Pedro hoy debe seguir su misión en otros lugares, allí donde el Señor lo envía, pero quiere decirles que los lleva a todos en su corazón”, expresó León XIV. “Que Dios bendiga esta tierra de María Inmaculada, cuyo manto celeste y blanco se quedó en los colores de su bandera”, agregó.

Además, el pontífice hizo una referencia, nuevamente, a la geografía que compone a la Argentina en su extensión. “Que los pueblos del norte, con sus cerros y valles, del sur con sus imponentes glaciares, del este con sus ríos y selvas y del oeste con sus cordilleras majestuosas, den gloria al Señor por tantos dones recibidos y, en su nombre, vayan y anuncien el Evangelio con alegría y gratitud”, sostuvo.