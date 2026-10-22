Antonela Roccuzzo convirtió el entrenamiento en una parte fundamental de su rutina y suele compartir distintos momentos de sus sesiones en redes sociales. En uno de sus videos, la esposa de Lionel Messi mostró los ejercicios que realiza para trabajar los glúteos y las piernas.

A sus 38 años, Roccuzzo busca mantener la constancia y encontrar tiempo para hacer ejercicio incluso en medio de sus compromisos familiares y laborales. En una entrevista con la revista Grazia, contó que suele entrenar entre una hora y una hora y media, seis días a la semana.

Para ella, ese momento tiene un valor que va mucho más allá de lo físico. “Ese es el momento feliz, mi momento, para mí misma, y no solo es físico, sino también mental para mi bienestar”, explicó.

Cómo es la rutina de glúteos de Antonela Roccuzzo

En el video que compartió en redes sociales, Antonela Roccuzzo mostró una rutina centrada en el trabajo de glúteos y piernas, con ejercicios que combinan máquinas, barra y tobilleras. La secuencia incluye movimientos de fuerza que trabajan distintos grupos musculares del tren inferior.

El entrenamiento comienza con estocadas búlgaras en máquina Smith, un ejercicio que se realiza con una pierna adelantada y la otra apoyada detrás sobre un soporte. Luego, continúa con peso muerto en máquina, un movimiento que trabaja principalmente los glúteos y los músculos de la parte posterior de las piernas.

Después, Roccuzzo realiza hip thrust a una pierna con barra y, sin cambiar de lado, continúa con el mismo ejercicio utilizando tobilleras. Una vez que completa ambos movimientos con una pierna, repite la secuencia con la otra.

La rutina sigue con sentadillas en máquina hack, que involucran los cuádriceps y los glúteos, y termina con patadas de glúteo en máquina, un ejercicio enfocado en la extensión de la cadera.

Qué músculos trabaja la rutina de Antonela Roccuzzo

Los ejercicios que muestra la esposa de Lionel Messi se enfocan principalmente en el tren inferior, aunque cada uno tiene un objetivo específico:

Estocadas búlgaras en Smith: trabajan los glúteos y los cuádriceps, además de exigir estabilidad y equilibrio.

Peso muerto en máquina: fortalece los glúteos y los isquiotibiales, ubicados en la parte posterior de los muslos.

Hip thrust a una pierna con barra y tobilleras: pone el foco en la extensión de la cadera y el trabajo de los glúteos.

Sentadillas hack: trabajan principalmente los cuádriceps y también involucran los glúteos.

Patadas de glúteo en máquina: permiten concentrar el esfuerzo en los glúteos mediante la extensión de la cadera.

La combinación de estos movimientos permite trabajar los glúteos desde distintos ángulos e involucrar otros músculos de las piernas. Sin embargo, el número de repeticiones, las cargas y los descansos también influyen en la intensidad del entrenamiento.