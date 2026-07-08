Llega un diluvio histórico con más de 72 horas de tormentas fuertes, lluvias intensas y vientos inestables

El miércoles 8 de julio estará marcado por un cambio en las condiciones meteorológicas en Colombia debido al avance de la onda tropical 23, un sistema de tormentas que aportará humedad y favorecerá la formación de lluvias de variada intensidad.

El Ideam emitió una alerta roja meteorológica por acumulados de precipitación que se concentrarán entre el miércoles y el jueves, principalmente en las regiones Orinoquía, Amazonía y Pacífica, aunque el norte del país también registrará un aumento de las lluvias.

A este panorama se suma un cielo mayormente nublado en buena parte del territorio nacional, con condiciones que podrían afectar la movilidad en algunos corredores viales y elevar el riesgo de crecientes súbitas y deslizamientos en las zonas donde se presenten lluvias persistentes.

¿Cuáles son las zonas de Colombia bajo alerta meteorológica?

El Ideam prevé que las lluvias más importantes durante las próximas horas se concentren en varias regiones del país.

En la región Caribe habrá predominio de tiempo seco, aunque se esperan chubascos entre moderados y fuertes en el sur de Córdoba. También podrían registrarse precipitaciones entre ligeras y moderadas en el sur de La Guajira, el norte de Cesar, el norte de Magdalena, especialmente en sectores cercanos a la Sierra Nevada de Santa Marta, además del sur de Bolívar y Sucre.

En la región Pacífica se pronostican algunas de las lluvias más intensas del país. Las tormentas podrían afectar el área marítima y el litoral del Pacífico centro y norte, además de gran parte del departamento de Chocó. También se esperan lluvias sobre sectores del Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Fuente: EFE Daniel González

La región Andina tendrá tiempo relativamente estable durante buena parte del día, pero en horas de la tarde y la noche aumentará la probabilidad de lluvias moderadas a fuertes con tormentas eléctricas en el norte y sur de Norte de Santander, así como en el norte y occidente de Antioquia. También habrá precipitaciones en Santander, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Caldas y Risaralda.

En la Orinoquía se prevén lluvias fuertes con actividad eléctrica en Arauca, Casanare, Meta y Vichada, principalmente hacia el norte, occidente y sur de estos departamentos, incluyendo sectores del piedemonte llanero.

La Amazonía continuará con alta actividad lluviosa, especialmente en Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y amplios sectores de Amazonas, donde también podrían registrarse tormentas eléctricas.

¿Qué es la onda tropical 23 y por qué trae tormentas?

La onda tropical 23 es un sistema atmosférico que transporta humedad desde el océano Atlántico hacia el mar Caribe y el norte de Suramérica.

Cuando este tipo de ondas interactúa con las condiciones propias del territorio colombiano, favorece el desarrollo de nubes de gran tamaño que pueden generar lluvias intensas, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y cambios repentinos en el estado del tiempo.

Para esta semana, el Ideam advirtió que el tránsito de la onda tropical será uno de los principales factores responsables del incremento gradual de las precipitaciones , especialmente entre el miércoles y el jueves.

¿Habrá tormentas eléctricas y fuertes vientos durante la jornada?

Sí. Las condiciones atmosféricas previstas favorecen la aparición de sistemas de tormentas en varias regiones del país, principalmente en la Pacífica, la Orinoquía, la Amazonía y algunos sectores de la región Andina.

Además, las lluvias podrán estar acompañadas por ráfagas de viento que reducirán la visibilidad y podrían ocasionar la caída de ramas, afectaciones puntuales en el servicio eléctrico y dificultades para la movilidad durante los aguaceros más intensos.

¿Cómo estará el clima en Bogotá este miércoles?

Para la capital del país se espera un ambiente mayormente nublado durante gran parte del día.

El Ideam pronostica lloviznas o lluvias ligeras durante la tarde y la noche, acompañadas por vientos moderados. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 21 grados centígrados, manteniendo un ambiente fresco característico de esta época del año.

¿Qué tiempo hará en San Andrés y Providencia?

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina continuará predominando el tiempo seco durante la jornada.

No obstante, se esperan vientos de intensidad moderada durante la semana y algunas lluvias aisladas sobre el área marítima, mientras que la mayor probabilidad de precipitaciones se trasladará hacia el viernes.