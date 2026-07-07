Llega un diluvio histórico con más de 72 horas de tormentas fuertes, lluvias intensas y vientos inestables

Se aproxima el peor diluvio de julio: las mínimas descenderán con tormentas eléctricas en estas zonas del país

Las lluvias seguirán siendo protagonistas en buena parte de Colombia durante los próximos días. Los pronósticos meteorológicos indican que el país continuará bajo condiciones de alta inestabilidad atmosférica, con precipitaciones persistentes, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento que se extenderán por más de 72 horas en distintas regiones.

Aunque algunas zonas registrarán momentos de menor intensidad, el panorama general continuará marcado por el ingreso de humedad y la formación de nubosidad, favoreciendo nuevos episodios de lluvia desde el Caribe hasta la Amazonía.

¿Cómo estará el clima el martes 7 de julio?

Para el martes 7 de julio, los modelos meteorológicos anticipan lluvias en gran parte del territorio colombiano, especialmente durante la tarde y la noche.

Las condiciones más inestables se concentrarán en sectores del Caribe, la región Andina, la Pacífica y parte de la Orinoquía y la Amazonía, donde podrían presentarse tormentas acompañadas de actividad eléctrica y vientos variables.

En ciudades como Bogotá se espera una jornada mayormente nublada, con temperaturas cercanas a los 19 °C y una probabilidad de lluvia del 80 %, acompañada por precipitaciones cercanas a 1,1 milímetros y vientos de entre 18 y 54 km/h.

Las zonas donde se esperan las lluvias más intensas

De acuerdo con los pronósticos, varias regiones continuarán registrando precipitaciones durante el martes.

Meteored

Entre las ciudades donde se prevén lluvias y tormentas aparecen:

Cartagena.

Caucasia.

Bucaramanga.

Arauca.

Puerto Carreño.

Puerto Inírida.

Nuquí.

Cali.

San José del Guaviare.

Mitú.

Albania.

Bogotá.

En varios de estos sectores las precipitaciones estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente durante las horas de la tarde.

El tiempo seguirá inestable durante gran parte de la semana

Las proyecciones muestran que las condiciones lluviosas no terminarán el martes.

Entre el 8 y el 12 de julio continuará una alta probabilidad de precipitaciones en diferentes regiones del país.

En Bogotá, por ejemplo, el pronóstico mantiene probabilidades de lluvia cercanas al 80 % y 90 % durante varios días consecutivos, con temperaturas máximas alrededor de 18 y 19 °C y mínimas entre 9 y 11 °C, además de vientos que podrían superar los 50 km/h en algunos momentos.

Recomendaciones ante las lluvias

Ante el mantenimiento de las condiciones inestables, las autoridades recomiendan:

Mantenerse informado a través de los reportes meteorológicos oficiales.

Evitar permanecer en espacios abiertos durante tormentas eléctricas.

Conducir con precaución en vías afectadas por lluvias intensas.

Revisar desagües y canales para prevenir inundaciones.

Estar atentos a posibles deslizamientos en zonas de ladera y montaña.

Con este panorama, Colombia inicia una nueva semana marcada por la persistencia de las lluvias, por lo que se recomienda seguir la evolución de los pronósticos y las alertas emitidas por las autoridades competentes.