El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este miércoles, 8 de julio de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 8 de julio

El clima en España se caracteriza por una persistente ola de calor. La estabilidad marcará la Península y los archipiélagos, aunque se prevén chubascos y tormentas en el nordeste, especialmente en el alto Ebro, Navarra y los Pirineos. En las costas atlánticas de Galicia y el Cantábrico, habrá nubes bajas y brumas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 36-38 grados en gran parte del país, superando los 40-42 grados en ciertas zonas del suroeste y valles. Las mínimas no descenderán de 20 grados en varios litorales, mientras que el viento será flojo en la mayoría de las regiones, con variaciones en Canarias.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

El clima en Madrid se presentará poco nuboso, con temperaturas máximas alrededor de 40 grados y mínimas de 20 grados, acompañado de un viento flojo del suroeste.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía habrá cielos poco nubosos con nubes altas por la tarde, mínimas con pocos cambios, máximas a la baja en el litoral atlántico y al alza en el mediterráneo y vientos flojos variables.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo despejado, aunque por la tarde se desarrollará nubosidad en el Pirineo, lo que podría originar chubascos dispersos con tormenta. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 18 grados y las máximas alcanzarán hasta 42 grados en algunas áreas, especialmente en el cuadrante nordeste, mientras que el viento será flojo y variable, predominando del sur por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo despejado y algunas nubes altas por la tarde. Se desarrollarán chubascos y tormentas en el sistema Ibérico y el Pirineo, especialmente en el este de Teruel y Cinco Villas. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 17 grados y máximas que alcanzarán los 42 grados en la depresión del Ebro, mientras que el viento será flojo y variable.

El clima en Asturias se caracteriza por intervalos nubosos y brumas matinales y vespertinas en el litoral. Pueden aparecer nubes en la Cordillera y Picos de Europa con posibilidad de chubascos aislados y tormentas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 32 y 16 grados, con un ligero descenso y viento flojo variable.

Cómo estará el clima en España este miércoles (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo despejado; noches con pocos cambios y días en ligero ascenso, con temperaturas de hasta 39 grados en las horas centrales en el norte de Mallorca y de Ibiza. Viento flojo de componente sur y oeste, con intervalos de brisas costeras en Mallorca.

Se prevé un día despejado con calima ligera, salvo en el norte donde habrá nubes bajas. Las temperaturas alcanzarán los 32 °C en general, superando los 34 °C en algunas áreas. Las mínimas se mantendrán alrededor de 21 °C. El viento será flojo a moderado del norte en costas y variable en medianías.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso y temperaturas extremas en la Comunidad Valenciana, con máximas alcanzando 43 grados y mínimas de 22 grados, además de posibles chubascos y tormentas en el interior de Castellón.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso con intervalos de nubes altas, aumentando la nubosidad durante la segunda mitad del día, lo que provocará algunas tormentas y chubascos, especialmente en el tercio oriental y la Cordillera Cantábrica. Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados como mínima y hasta 40 grados como máxima, con ligeros cambios en general, salvo en el cuadrante suroccidental donde las mínimas descenderán ligeramente. El viento será variable, predominando del oeste y suroeste, con posibilidad de rachas fuertes en las zonas de tormenta.

El clima se presentará poco nuboso con intervalos de nubes altas, especialmente en el tercio oriental, donde hay probabilidad de tormentas secas aisladas en el Sistema Ibérico. Las temperaturas alcanzarán máximas superiores a 39 grados, llegando incluso a 41, con mínimas en ligero ascenso en el sur y este y ligero descenso en el resto, donde se registrará una mínima de 13 grados. El viento será flojo variable, predominando el suroeste algo más intenso durante las horas centrales.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas, temperaturas con pocos cambios entre 20 y 27 grados y vientos flojos variables.

En Melilla habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas, vientos flojos variables y temperaturas con pocos cambios, con una máxima de 31°C y una mínima de 23°C.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Se esperan intervalos de nubes bajas y altas, brumas en el litoral y probables tormentas en Álava por la tarde, con temperaturas entre 16 y 38 grados.

En La Rioja, poco nuboso con nubes altas y, por la tarde, posibles tormentas y chubascos; temperaturas sin cambios o en ligero descenso y viento variable flojo a moderado, con rachas fuertes en tormentas.