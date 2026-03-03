El Gobierno ha asegurado este martes ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que España cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea, y le ha advertido de que si quiere revisar la relación bilateral, debe respetar la legalidad internacional y los acuerdos entre la UE y EE.UU. Fuentes del Ejecutivo han salido así al paso de las declaraciones de Trump en las que ha asegurado que va a “cortar todo el comercio con España” por su postura en relación a la ofensiva contra Irán y ha dicho que “no quiere tener nada que ver” con el país después de la negativa del Gobierno español a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán. También ha afirmado que España ha sido “un socio terrible” de la OTAN y ha advertido de que “nadie” le dirá que no puede usar sus instalaciones. El Gobierno de Pedro Sánchez ha recalcado que si la administración norteamericana quiere revisar la relación de Estados Unidos con España, deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos. La respuesta del Gobierno llega después de que Trump insistiera en su intención de “cortar todo el comercio con España” y reiterara que “no quiere tener nada que ver” con el país. Las declaraciones de Trump abren un escenario de tensión en la relación bilateral. Ante esta situación, el Ejecutivo subraya que España cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea. Además, recalca que cualquier cambio en la relación entre Estados Unidos y España debe ajustarse a la legalidad internacional y a los acuerdos entre la UE y EE.UU. La advertencia del Gobierno a Trump se centra en que cualquier revisión de la relación bilateral no puede ignorar la autonomía de las empresas privadas ni los marcos legales vigentes. El Ejecutivo insiste en que España actúa conforme a sus compromisos internacionales. En tanto, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los aliados de España que respeten al país y ha acusado al presidente del Gobierno de perjudicar los intereses del país. “Primero, España. A nuestros aliados les pido respeto a nuestra Nación”, ha afirmado a través de X, tras las amenazas de Trump por la postura de España en relación a la ofensiva contra Irán, después de la negativa del Gobierno español a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán. Feijóo ha mandado un mensaje a Sánchez y ha dicho que si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera “un terrible aliado” el que falla es él, algo que perjudica “los intereses de España”.