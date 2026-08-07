Cortaron más de cien árboles para mejorar el paisaje desde su ventana: los multaron por más de USD 600.000.

Lo que comenzó como una intervención para mejorar el paisaje desde una residencia de lujo terminó convirtiéndose en un caso emblemático de daño ambiental en Estados Unidos. Una pareja fue sancionada tras eliminar decenas de árboles en un área protegida con el objetivo de disfrutar de una vista más amplia hacia un lago.

Los hechos ocurrieron en Southbury, en el estado de Connecticut, donde los propietarios de una segunda vivienda avanzaron sobre un terreno público protegido. Años después de la tala, la Justicia determinó que la intervención había causado un importante impacto ecológico y estableció una multa millonaria junto con otras medidas de reparación.

La tala que terminó en un histórico proceso judicial

La intervención ocurrió en 2018, cuando fueron talados 59 árboles adultos y otros 79 resultaron dañados en una superficie equivalente a un campo de fútbol. Los dueños de la propiedad argumentaron que habían confundido los límites del terreno, pero esa explicación no convenció a las autoridades durante el proceso judicial.

Los dueños de la propiedad argumentaron que habían confundido los límites del terreno (Imagen ilustrativa hecha con ChatGPT). Imagen ilustrativa creada con ChatGPT

Tras el inicio del litigio en 2019, el caso avanzó durante varios años hasta que un juez calificó la acción como una destrucción ambiental deliberada motivada por intereses personales. La resolución también ordenó restaurar el sector afectado mediante un plan de reforestación con especies nativas para recuperar el ecosistema alterado.

El millonario costo de intentar mejorar la vista

La disputa concluyó en 2026, cuando la pareja desistió de continuar con las apelaciones y aceptó un acuerdo definitivo. El monto final que debieron afrontar alcanzó los USD 683.337, cifra que incluyó tanto las sanciones económicas como los costos legales asumidos por la ciudad de Southbury.

Además del impacto financiero, el caso se convirtió en un antecedente importante para la protección de los espacios públicos. Las autoridades remarcaron que la resolución busca desalentar una práctica conocida como “tala para mejorar vistas”, mediante la cual algunos propietarios eliminan vegetación protegida para aumentar el atractivo paisajístico y el valor comercial de sus inmuebles, afectando ecosistemas que pertenecen a toda la comunidad.