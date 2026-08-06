Un hombre tomó una reconocida marca de gaseosa y descubrió una piedra en la botella | Años después, la empresa fue demandada y ahora deberán indemnizarlo. (Imagen ilustrativa)

Lo que comenzó como una compra cotidiana terminó en un largo proceso judicial.

Un hombre consumió una gaseosa de una reconocida marca, que había comprado en City Bell, La Plata , y sufrió una descompensación. Al revisar el envase, descubrió que dentro de la botella había una piedra.

El caso comenzó el 19 de marzo de 2022 y años después, la empresa fabricante fue condenada por la Cámara Nacional de Apelaciones a pagar una importante indemnización por los daños ocasionados.

El caso despertó repercusión por tratarse de uno de los reclamos más llamativos vinculados a la seguridad alimentaria y la protección de los consumidores, dos cuestiones que la legislación argentina considera fundamentales.

Según consta en el expediente, el hecho ocurrió cuando el consumidor compró una bebida embotellada y comenzó a sentirse mal tras ingerir parte del contenido. Minutos después detectó la presencia de un cuerpo extraño en el interior del envase, lo que motivó una denuncia y una posterior demanda judicial.

La Justicia responsabilizó a la empresa por el producto contaminado

Durante el proceso se analizaron pruebas, testimonios y peritajes vinculados al estado del producto. La Justicia concluyó que existían elementos suficientes para acreditar que la botella contenía una piedra cuando llegó a manos del consumidor.

En este sentido, la Cámara destacó que el envase permanecía cerrado y sin signos de adulteración. Esa conclusión surgió del acta notarial, de la pericia química, de las fotografías incorporadas al expediente y hasta de la inspección directa que realizaron los propios jueces sobre la botella, donde constataron la existencia de “un cuerpo extraño compatible con una piedra” .

En este sentido, los jueces consideraron que la empresa tenía la obligación de garantizar que el producto fuera seguro para el consumo humano y que cualquier falla en los controles de calidad generaba responsabilidad frente al cliente afectado.

La resolución estableció una indemnización destinada a compensar:

Los daños sufridos por el consumidor.

Los gastos derivados de la situación.

El perjuicio moral ocasionado por el episodio.

Las consecuencias derivadas de la ingesta de un producto en condiciones irregulares.

Si bien la compañía cuestionó algunos aspectos del reclamo, la Cámara entendió que correspondía reconocer económicamente los daños probados durante el juicio.

Qué dice la ley sobre los productos defectuosos y los derechos del consumidor

La legislación argentina protege a quienes adquieren bienes para uso personal y establece que los fabricantes, distribuidores y comerciantes deben ofrecer productos seguros.

Cuando se detectan defectos, contaminación o la presencia de elementos extraños en alimentos y bebidas, los consumidores pueden iniciar reclamos administrativos o judiciales para exigir una reparación.

Entre los derechos más importantes se encuentran:

Recibir productos aptos para el consumo.

Obtener información clara sobre lo adquirido.

Reclamar ante daños o perjuicios provocados por fallas del producto.

Solicitar compensaciones económicas cuando exista responsabilidad del fabricante.

En este caso, la presencia de una piedra dentro de una botella de gaseosa fue considerada una falla grave en la cadena de producción y control. Como consecuencia, la Justicia resolvió que la empresa debía indemnizar al consumidor afectado por los daños sufridos tras el incidente.