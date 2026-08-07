En las casas de los argentinos, lo habitual es que el baño incorpore el inodoro, el bidet, el lavamanos y la ducha en un mismo espacio por cuestiones de espacio. La distribución responde principalmente a criterios de funcionalidad para aprovechar todos los metros disponibles y reducir los costos de construcción.

Sin embargo, en Francia no sigue el mismo criterio para la construcción de los baños, ya que suelen tener el inodoro en un cuarto independiente. En este tipo de distribución, el lavamanos y la ducha están en otra habitación.

Por qué en Argentina se construye todo junto en el baño

Poner todos los elementos del baño en un solo lugar es especialmente útil en departamentos y casas con metros cuadrados reducidos , por lo que permite aprovechar todo el espacio.

A su vez, respecto al tema de costos de construcción también se ve una diferencia, ya que reduce los costos de instalación y mantenimiento al concentrar las conexiones de agua y drenaje.

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Que todos los elementos compartan el mismo lugar no es equivalente a un menor nivel de higiene, ya que los hábitos de limpieza y mantenimiento serán cruciales.

Por qué en Francia se construye el baño diferente que en Argentina

Por su parte, Francia contempla otra cultura al momento de construir los baños. Los franceses colocan el inodoro en un cuarto separado y en otro espacio ponen la ducha y el lavamanos , permitiendo que se utilicen ambos lugares al mismo tiempo.

Esta distribución responde a una tradición arquitectónica muy extendida en Francia que apunta a brindar una mayor privacidad y evitar que el sanitario comparta el mismo ambiente donde las personas se asean.

Principales diferencias entre los baños franceses y argentinos

Al comparar los baños de ambos países resaltan algunas diferencias: