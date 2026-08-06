Oficial: Ciudad de México, Querétaro y Veracruz anularán la licencia de conducir a todos los conductores que cometen infracciones graves

Con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes de tránsito, autoridades de la Ciudad de México, Querétaro y Veracruz siguen reforzando las medidas contra quienes ponen en riesgo a otros usuarios de la vía.

A partir de estas disposiciones, los conductores que cometan infracciones catalogadas como graves podrán enfrentar la suspensión temporal o incluso la cancelación definitiva de su licencia de conducir.

Si bien no se trata de una medida federal que se aplique de manera uniforme en todo el país, sí refleja una tendencia creciente entre distintos gobiernos locales: imponer sanciones más estrictas a quienes conducen bajo los efectos del alcohol o las drogas, provocan accidentes o incumplen normas esenciales de seguridad vial.

Ciudad de México, Querétaro y Veracruz siguen reforzando las medidas contra quienes ponen en riesgo a otros usuarios de la vía. (Fuente: Shutterstock)

Estas son las infracciones graves que pueden costarte la licencia de conducir

Las infracciones graves son aquellas que incrementan significativamente el riesgo de accidentes o ponen en peligro la integridad de peatones, ciclistas y otros conductores. Entre las principales se encuentran:

Conducir bajo los efectos del alcohol.

Manejar bajo la influencia de drogas o sustancias psicoactivas.

Exceder los límites de velocidad establecidos.

Ignorar semáforos, señales de alto o cruces peatonales.

Circular por carriles exclusivos sin autorización.

Provocar accidentes con personas lesionadas o fallecidas.

Reincidir en conductas de tránsito consideradas de alto riesgo.

Presentar documentación falsa para obtener una licencia.

Agredir o confrontar a agentes de tránsito durante una revisión o infracción.

Alcohol, drogas y reincidencia: las conductas más castigadas por las autoridades

Conducir bajo la influencia del alcohol o sustancias ilícitas continúa siendo una de las infracciones más severamente sancionadas en varias ciudades del país. Las autoridades consideran que estas conductas reducen la capacidad de reacción, alteran la percepción del riesgo y aumentan considerablemente la probabilidad de provocar accidentes .

Oficial: Ciudad de México, Querétaro y Veracruz anularán la licencia de conducir a todos los conductores que cometen infracciones graves. Fuente: Shutterstock.

Además, en muchas legislaciones locales la reincidencia es un factor determinante al momento de aplicar sanciones. Esto significa que no solo se evalúa la gravedad de la falta cometida, sino también el historial del conductor.

Como resultado, quienes acumulen infracciones graves pueden enfrentar castigos cada vez más estrictos, entre ellos:

Multas de alto monto.

Arresto administrativo.

Trabajo comunitario.

Remisión o retención del vehículo.

Suspensión temporal de la licencia.

Cancelación definitiva del permiso para conducir.

Recomendaciones para evitar la suspensión o cancelación de la licencia

Para conservar el derecho a conducir y evitar sanciones mayores, es fundamental respetar las normas de tránsito y actuar de manera responsable al volante.

Algunas recomendaciones clave son:

No conducir después de consumir bebidas alcohólicas.

Evitar manejar bajo los efectos de drogas o medicamentos que afecten los reflejos.

Respetar los límites de velocidad establecidos.

Dar prioridad de paso a peatones y ciclistas.

No invadir carriles exclusivos.

Mantener vigente la licencia y la documentación del vehículo.

Evitar la acumulación de multas o puntos de penalización.

Acatar las indicaciones de los agentes de tránsito.

Revisar periódicamente si existen infracciones pendientes de pago o atención.

En un contexto donde las autoridades buscan reducir la siniestralidad vial, el cumplimiento de las normas de tránsito no solo ayuda a evitar sanciones, sino que también contribuye a proteger la vida y la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.