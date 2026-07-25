Con el paso del tiempo, los recipientes plásticos pueden absorber el olor de alimentos como salsas, cebolla, ajo o especias.

Con el paso del tiempo, los recipientes plásticos pueden absorber el olor de alimentos como salsas, cebolla, ajo o especias. Aunque el limón y el vinagre suelen ser las soluciones más conocidas, existe otro ingrediente que también puede ayudar a neutralizar esos aromas persistentes.

Se trata del bicarbonato de sodio, un producto ampliamente utilizado en el hogar por su capacidad para absorber y neutralizar olores . Cuando se emplea de forma adecuada, puede contribuir a que los tuppers recuperen una sensación de frescura sin necesidad de productos especiales.

¿Cómo usar bicarbonato de sodio para eliminar el mal olor de los tuppers?

Una de las formas más sencillas consiste en llenar el recipiente con agua tibia y agregar una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Luego, dejar actuar la mezcla durante varias horas o, de ser posible, toda la noche.

Después, lavar el tupper con detergente y enjuagarlo bien. Si el olor persiste, también se puede espolvorear bicarbonato directamente sobre el recipiente apenas humedecido , dejarlo actuar unos minutos y luego retirarlo con una esponja suave.

Una de las formas más sencillas consiste en llenar el recipiente con agua tibia y agregar una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Fuente: ShutterStock

¿Por qué recomiendan este truco?

El bicarbonato de sodio ayuda a neutralizar los olores que quedan adheridos al plástico , por lo que es una alternativa sencilla y económica para el mantenimiento de los recipientes de cocina.