Mantener la ropa con un aroma agradable durante varios días es uno de los principales objetivos al momento de lavar las prendas.

Mantener la ropa con un aroma agradable durante varios días es uno de los principales objetivos al momento de lavar las prendas. Aunque muchas personas recurren al suavizante o a perfumes para telas, existen otros trucos caseros que pueden ayudar a prolongar la sensación de frescura.

Uno de los más populares es utilizar vinagre blanco para eliminar los residuos de detergente y suavizante que pueden quedar adheridos a la tela. Favorece a la sensación de frescura y contribuye a neutralizar olores persistentes.

¿Cómo utilizar vinagre blanco durante el enjuague?

El truco consiste en agregar aproximadamente media taza de vinagre blanco destilado en el compartimento del suavizante del lavarropas para que se libere durante el ciclo de enjuague.

Es importante utilizar únicamente vinagre blanco destilado y respetar las cantidades recomendadas. Además, no debe mezclarse con lavandina u otros productos de limpieza. Una vez finalizado el lavado, lo ideal es retirar la ropa de inmediato y dejarla secar por completo para potenciar la sensación de frescura.

El truco consiste en agregar aproximadamente media taza de vinagre blanco destilado en el compartimento del suavizante

¿Por qué recomiendan este truco?

Muchas personas utilizan vinagre blanco durante el enjuague porque ayuda a eliminar restos de detergente y otros residuos que pueden hacer que las prendas retengan olores con el paso del tiempo. Al dejar las fibras más limpias, la ropa suele conservar una sensación de frescura durante más tiempo.