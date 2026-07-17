La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) confirmó la instalación de dos nuevas máquinas de tomografía computarizada (CT) en el control de seguridad del Aeropuerto Internacional de Juneau, en Alaska.

Desde su funcionamiento, los pasajeros que pasen por este aeropuerto deberán pasar sus objetos personales de mano por este nuevo sistema de inspección.

Según lo indica la agencia, la tecnología busca reforzar la detección de amenazas y, al mismo tiempo, agilizar el paso de viajeros por los controles de seguridad.

¿Cómo funcionan las nuevas máquinas de tomografía computarizada?

Los nuevos equipos de generan una imagen tridimencional del contenido del equipaje de mano de cada viajero.

Para esto, se explica que utilizan una cámara de rayos X que toma cientos de imágenes mientras gira alrededor de los objetos , permitiendo que el contenido sea examinado desde diferentes ángulos.

La agencia indica que el sistema puede detectar automáticamente explosivos y otros artículos considerados peligrosos. En caso de que se identifique algún elemento que requiera de una revisión adicional, un agente procederá a realizar una inspección manual.

Así luce esta nueva tecnología incorporada por TSA TSA.gov

Qué cambia para los pasajeros con la incorporación de estas máquinas

Como consecuencia de esta implementación, TSA indica que esta tecnología modifica el procedimiento habitual del control de seguridad.

Los viajeros que utilicen los carriles equipados con estas máquinas

Podrán dejar las computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos dentro del equipaje de mano

No tendrán que sacar los líquidos de viaje que cumplan con la regla 3-1-1

Deberán colocar todo el equipaje de mano, incluidas las maletas con ruedas, dentro de una bandeja para que sea inspeccionado por el escáner