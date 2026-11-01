Nueve personas murieron este domingo al desplomarse un avión privado en el condado de Palm Beach, en Florida, Estados Unidos. La aeronave cayó cerca de las 12:50 (hora local), según confirmó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy. No hubo sobrevivientes entre los ocupantes.

Minutos después del siniestro, que ocurrió cerca de la intersección de Military Trail y 10th Avenue North, se implantó un importante operativo de emergencia, en la zona de Greenacres, a las afueras de Palm Springs.

El hecho también provocó la destrucción total de una casa rodante a causa del fuego y dejó escombros esparcidos, además de líneas eléctricas caídas en toda la zona.

Según los registros de la plataforma especializada ADS-B Exchange, la aeronave descendió drásticamente unos 8.230 metros en tan solo un minuto, momento en el que se interrumpió de forma definitiva la transmisión de sus datos de vuelo.

Varios videos publicados en redes sociales muestran a la aeronave al impactar bruscamente contra el suelo y convirtiéndose en una enorme bola de fuego que dejó un cráter en el pavimento.

Los registros de vuelo identifican al avión como un Learjet 60, con matrícula N722BD, que procedía de Austin, Texas. De acuerdo a lo informado, la aeronave habría sufrido un impacto directo que derribó cables del tendido eléctrico, lo que generó una explosión que destruyó un motorhome.

Un avión privado se estrelló en Palm Beach. Captura de video

Los bomberos de Palm Beach y los efectivos de seguridad se hicieron presentes en el lugar de la tragedia para controlar los focos de incendio, asegurar las líneas de alta tensión caídas e iniciar las investigaciones sobre las fallas mecánicas que provocaron la caída del avión.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) se encargarán de la investigación del incidente, de acuerdo con el comunicado.

La investigación buscará determinar los factores que desencadenaron la abrupta caída de altura, además de auditar las revisiones técnicas de la aeronave y las circunstancias en las que se produjo el impacto.

Cabe aclarar que, para que las investigaciones de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos se lleven a cabo y puedan determinar de forma oficial las causas probables de un accidente aéreo, deben pasar varios meses.

Durante las próximas semanas se publicará un informe preliminar con los hechos iniciales, pero el dictamen definitivo tardará en emitirse y podría pasar hasta un año.

Con información de Noticias Argentinas y Agencia EFE-