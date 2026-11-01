Los ciudadanos afectados deben realizar un nuevo trámite para poder viajar al extranjero.

“Ya no será válido para viajar, incluso si lo encuentra después”. El Departamento de Estado de Estados Unidos cancela los pasaportes estadounidenses vigentes que hayan sido reportados como robados o extraviados , incluso cuando sus titulares logren recuperarlos posteriormente.

La medida impide volver a utilizar estos documentos para viajes internacionales , aunque todavía tengan varios años de validez.

La disposición busca proteger a los ciudadanos contra el robo de identidad y evitar el uso indebido de documentos oficiales. Una vez registrado el reporte, el pasaporte queda invalidado y su titular debe solicitar uno nuevo presencialmente si necesita viajar fuera del país.

Qué pasa si encuentra su pasaporte después de reportarlo como perdido o robado

El pasaporte no puede volver a utilizarse para viajar internacionalmente, incluso si aparece en perfecto estado y su fecha de vencimiento todavía no llegó: “Reportar su pasaporte como perdido o robado no lo reemplaza”. Esto significa que el ciudadano debe completar otro procedimiento para obtener un documento válido.

Cómo reportar un pasaporte perdido o robado

El Gobierno estadounidense dispone de tres alternativas para denunciar la pérdida o el robo de un pasaporte vigente:

Por internet : mediante la herramienta oficial Form Filler. El Departamento de Estado indica que cancela el pasaporte en un día hábil y envía una confirmación por correo electrónico.

Por correo postal : completando, imprimiendo y firmando el formulario DS-64. También se debe adjuntar una fotocopia de ambos lados de una identificación con fotografía. La cancelación puede tardar varias semanas.

Al solicitar un nuevo pasaporte: utilizando el formulario DS-11 e informando las circunstancias en las que desapareció el documento anterior. Esta modalidad también puede tardar varias semanas en producir la cancelación.

Lo importante es realizar el reporte cuanto antes para reducir el riesgo de uso indebido del documento.

El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que el pasaporte “ya no será válido para viajar, incluso si lo encuentra después”. KieferPix

Cómo solicitar un nuevo pasaporte

Los ciudadanos que necesiten reemplazar su pasaporte deben presentar una nueva solicitud en persona mediante el formulario DS-11. No pueden utilizar el procedimiento habitual de renovación por internet o correo.

Según las instrucciones oficiales del Departamento de Estado, el trámite requiere:

Completar e imprimir el formulario DS-11, sin firmarlo antes de recibir instrucciones del agente. Presentar una prueba física de ciudadanía estadounidense, como un certificado de nacimiento o de naturalización. Llevar una identificación vigente con fotografía y una fotocopia de ambos lados. Entregar una fotografía que cumpla con los requisitos oficiales para pasaportes. Informar dónde y cuándo se perdió o fue robado el documento anterior y adjuntar una copia del reporte policial, si existe. Presentarse en una oficina autorizada de aceptación de solicitudes y pagar las tarifas correspondientes. Para los adultos, la nueva libreta pasaporte cuesta US$130, más US$35 por aceptación de la solicitud, según las tarifas oficiales publicadas. El servicio expedito tiene un cargo adicional de US$60.

El Gobierno advierte que, si faltan detalles sobre el pasaporte extraviado, puede suspender temporalmente el trámite y solicitar el formulario DS-64.

También es importante saber que los tiempos de procesamiento no incluyen los períodos de envío postal, por lo que recomiendan iniciar el trámite con suficiente anticipación antes de cualquier viaje internacional.