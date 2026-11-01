A una semana de la llegada del papa León XIV a la Argentina, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recorrió este domingo el espacio donde se celebrará la primera de las tres misas multitudinarias de la visita, en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

La acompañaron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo. La presencia conjunta de funcionarios nacionales y de la Ciudad fue parte del mensaje que buscó dar el Gobierno.

“Queríamos demostrarle a la gente también, primero, que se puede trabajar juntos”, expresó Karina Milei, quien agradeció a los equipos de las distintas jurisdicciones por el avance de los trabajos. “Cuando los argentinos nos queremos poner a hacer algo para el bien de todos los argentinos, nos ponemos de acuerdo y eso es muy importante”, agregó.

Karina Milei y Jorge Macri PRESIDENCIA

La funcionaria también tuvo palabras para las provincias de Buenos Aires y Córdoba, que forman parte de la coordinación del operativo, y aseguró que “en todos los lugares estamos avanzando”. Hacia el final, pidió disculpas a los porteños por las molestias que generan las obras y subrayó que se trata de “un hecho histórico que realmente vamos a disfrutar todos los argentinos”.

El principal despliegue del Gobierno

La misa del lunes 9, a las 11.30, será la ceremonia con mayor presencia oficial. La previsión del Gobierno ubica allí al presidente Javier Milei junto a todo su Gabinete. La estructura del escenario, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, está en el tramo final de armado.

La jornada, además, fue declarada feriado nacional por el decreto 1103/2026, que también declaró la visita de interés nacional y dispuso feriados el martes 10 en la Ciudad y Córdoba, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires.

Un operativo de gran escala

Monteoliva definió el dispositivo de seguridad como “el más grande de nuestra historia” . El Gobierno prevé una movilización de siete millones de personas durante toda la visita y estima dos millones de fieles para la misa en Luján. Para coordinar la seguridad se crearon tres Comandos Unificados Federales, en la Ciudad de Buenos Aires, en Luján y Claypole, y en Córdoba.

La recorrida se produce en un clima de preparativos que incluye la posibilidad de que el Gobierno use la cadena nacional en los momentos en que el Pontífice comparta actividades con el Presidente.