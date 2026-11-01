El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó que recurrirá al poder de veto si los demócratas consiguen el control del Congreso en las elecciones legislativas de medio término de este martes.

“Supongo que me convertiré en el ‘señor Veto’”, afirmó en una entrevista con Fox News. El mandatario explicó que su estrategia consistiría en bloquear las iniciativas impulsadas por la oposición para generar una instancia de negociación.

Según planteó, después de una sucesión de rechazos, los legisladores demócratas terminarían acercándose al Gobierno para alcanzar acuerdos.

“No sería la primera vez. Tienes un presidente que no cuenta con la Cámara de Representantes o el Senado, ellos envían propuestas, las vetas y, finalmente, después de un mes o dos de vetarlo todo, se acercan y cierras un acuerdo”, sostuvo Trump.

El Presidente ya había anticipado esa postura el 23 de octubre, cuando le preguntaron cómo trabajaría con un Congreso bajo control demócrata. En esa oportunidad, su respuesta fue contundente: “Veto todo”. También describió una dinámica de negociación basada en rechazar proyectos hasta que la oposición busque una salida.

Trump prepara una estrategia de choque si los demócratas toman el control del Congreso.

Las elecciones del 3 de noviembre definirán la composición de la Cámara de Representantes y el Senado durante los últimos dos años del mandato de Trump. Una victoria demócrata podría limitar su capacidad legislativa, bloquear iniciativas oficiales y habilitar investigaciones parlamentarias sobre su administración.

En paralelo, la Casa Blanca prepara alternativas para avanzar con parte de su agenda sin depender de la aprobación del Congreso. Entre los temas analizados figuran inmigración, aranceles, vivienda y gasto público, mediante el uso de facultades presidenciales, órdenes ejecutivas y otras herramientas administrativas.

El trabajo está coordinado por funcionarios de primera línea, entre ellos el vicejefe de gabinete Stephen Miller y el director de presupuesto Russell Vought. Sin embargo, esas medidas podrían enfrentar impugnaciones judiciales y controles institucionales. Pese a ese escenario, Trump expresó su confianza en que los republicanos conservarán el control legislativo y no tendrá que recurrir a una estrategia de bloqueo.