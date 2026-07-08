México se encuentra en alerta meteorológica ante la combinación de distintos fenómenos climáticos que provocarán lluvias torrenciales en gran parte del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso dirigido a toda la población del territorio azteca por las fuertes precipitaciones que se registrarán a partir del miércoles 8 de julio y durante las próximas 96 horas.

Alerta climática: se avecina una tormenta histórica con 96 horas seguidas de lluvias y granizo

El SMN confirmó que a partir del miércoles 8 de julio, gran parte del territorio nacional se verá afectado por las fuertes lluvias, que podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

El pronóstico de precipitación total acumulada que regirá para la República Mexicana hasta el viernes 10 de julio. (Foto: SMN) Carachure Bautista Jesús

En la lista de principales regiones afectadas, se destacan en entidades del noreste, occidente y centro; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

¿Cuáles son los estados con pronóstico de lluvias fuertes en el territorio nacional?

El SMN advierte por las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas, que podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

En este sentido, durante las próximas 96 horas la alerta regirá para los estados de:

Veracruz

Tamaulipas

San Luis Potosí

Durango

Sinaloa

Hidalgo

Oaxaca

Puebla

Ciudad de México

Morelos

Por otro lado, las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Para las próximas horas se esperan ráfagas de hasta 70 km/h en algunos estados, como Baja California, Sonora y Chihuahua.