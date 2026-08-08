Contar con una visa estadounidense y un pasaporte vigente es un requisito indispensable para la mayoría de los mexicanos que desean viajar e ingresar a Estados Unidos. Estos documentos suelen ser obligatorios, según el país de procedencia, para ingresar al país con fines turísticos o de negocios.

No obstante, existe una excepción para algunos viajeros. Los ciudadanos mexicanos que cuenten con la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) pueden ingresar a determinadas zonas de California, Arizona, Nuevo México y Texas sin necesidad de presentar una visa o pasaporte, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por las autoridades estadounidenses para visitas de corta duración.

Confirmado | California, Arizona, Nuevo México y Texas permiten el ingreso sin visa americana a quienes completen el Formulario DSP-150 Imagen creada con IA

¿Cómo puedo entrar a Estados Unidos sin visa?

El documento que hace posible este tipo de ingreso es el Formulario DSP-150, mejor conocido como Tarjeta de Cruce Fronterizo (Border Crossing Card o BCC).

Cuando se utiliza por sí sola, esta tarjeta permite ingresar por vía terrestre o marítima a las zonas fronterizas autorizadas de Estados Unidos durante un periodo máximo de 30 días, sin necesidad de portar un pasaporte.

En cambio, si la BCC se presenta junto con un pasaporte vigente, también puede funcionar como una visa de turista tipo B1/B2, permitiendo viajar a cualquier parte del territorio estadounidense por los medios autorizados.

La tarjeta tiene una vigencia de 10 años, por lo que es importante verificar que permanezca válida antes de planear el viaje.

¿Cuáles son los lugares que se pueden visitar con la Tarjeta de Cruce Fronterizo?

Si la BCC se utiliza sin pasaporte, únicamente permite ingresar a ciertas áreas cercanas a la frontera para realizar actividades como turismo, visitas familiares o viajes de negocios sin remuneración.

Los límites autorizados son los siguientes:

Texas: hasta 40 kilómetros de la frontera.

California: hasta 40 kilómetros de la frontera.

Nuevo México: hasta 88 kilómetros de la frontera o hasta la Interestatal 10, lo que se encuentre más al norte.

Arizona: hasta 120 kilómetros de la frontera.

¿Quién puede solicitar este documento?

Para obtener la Tarjeta de Cruce Fronterizo es necesario cumplir con diversos requisitos establecidos por el gobierno de Estados Unidos, entre ellos:

Ser ciudadano mexicano y residir en México.

Contar con un pasaporte vigente al momento de realizar el trámite.

Cumplir con los criterios de elegibilidad para una visa de visitante B1/B2.

Demostrar arraigo suficiente en México que garantice el regreso al país al finalizar la visita.

El trámite debe realizarse ante la Embajada de Estados Unidos en México o en cualquiera de los consulados estadounidenses ubicados en el país.