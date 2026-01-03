Cómo es la US Delta Force, el grupo de élite que capturó a Nicolás Maduro Fuente: Shutterstock

La detención de Nicolás Maduro este sábado 3 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión geopolítico en América Latina. Confirmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde Mar-a-Lago, la operación fue calificada como “brillante”.

Junto con el impacto político, el verdadero protagonista fue el grupo que ejecutó el operativo en el terreno: la Fuerza Delta, la unidad militar más secreta y letal del Ejército estadounidense.

Qué es la US Delta Force y por qué casi nadie conoce su nombre real

Aunque mundialmente se la conoce como Delta Force, su nombre oficial ha cambiado varias veces para confundir a la inteligencia enemiga.

Actualmente se la denomina Army Compartmented Elements (ACE), tras haber sido conocida como Combat Applications Group (CAG) y, formalmente, como 1er Destacamento Operacional de Fuerzas Especiales-Delta (1st SFOD-D).

Cómo es la US Delta Force, el grupo de élite que capturó a Nicolás Maduro Fuente: Zona Militar

Fue fundada en 1977 por el coronel Charles Beckwith, quien adaptó el modelo del SAS británico para crear una fuerza estadounidense especializada en ataques de precisión, contraterrorismo y operaciones urbanas de alta complejidad.

Cómo se selecciona y a quién responde la unidad más secreta del Ejército

Los operadores Delta provienen principalmente de los Rangers y los Green Berets. El proceso de selección es extremo y solo entre el 5% y el 10% de los candidatos logra superarlo.

Aunque dependen administrativamente del Comando de Operaciones Especiales del Ejército (USASOC), en misiones reales responden directamente al Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC), lo que les permite actuar con autonomía total y coordinación directa con la CIA.

Cómo es la US Delta Force, el grupo de élite que capturó a Nicolás Maduro Fuente: Zona Militar

Sus misiones principales incluyen:

Acción directa contra objetivos de alto valor

Operaciones encubiertas en territorio hostil

Protección de dignatarios en zonas de guerra

El asalto en Caracas y los antecedentes históricos de Delta Force

Según reportes oficiales, la captura de Maduro ocurrió cerca de las 2:00 de la madrugada. Mientras ataques estratégicos neutralizaban defensas clave como Fuerte Tiuna y la base aérea de La Carlota, los operadores Delta aprovecharon el colapso de comunicaciones para ingresar, extraer al mandatario y a Cilia Flores, y salir antes de una reacción efectiva.

La operación se suma a una larga lista de misiones históricas: la captura de Noriega en Panamá, la localización de Saddam Hussein, la caída de “El Chapo” Guzmán y la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi.

“Fue mucha planificación y gente muy buena”, aseguró Donald Trump sobre la maniobra ejecutada por la Delta Force.