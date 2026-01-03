La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó este sábado que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, “enfrentará pronto toda la ira de la justicia de EE. UU. en suelo estadounidense y en los tribunales estadounidenses”, después de que este fuese capturado y sacado de su propio país.

El líder venezolano Nicolás Maduro, capturado y sacado de Venezuela junto a su esposa Cilia Flores en el marco de un ataque que llevaron a cabo en ese país fuerzas de Estados Unidos por orden del presidente norteamericano Donald Trump, ya tiene una acusación penal en su contra por narcoterrorismos y otros delitos.

Así lo señaló este sábado Bondi, quien recordó la acusación formal que pesa desde 2020 en EE.UU. sobre Maduro.

Esa acusación es por cuatro cargos específicos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo, e incluye también a la primera dama, Cilia Flores, capturada hoy junto a su marido por Washington en una operación especial.

No habrá nuevos ataques a Venezuela

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dijo por su parte que Maduro enfrentará un juicio penal en Estados Unidos y que ahora que el líder venezolano fue capturado, no se habría nuevas acciones militares de las fuerzas armadas estadounidnses en el país sudamericano.

“(Rubio) me ha informado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto”, indicó en X el senador Lee.

La captura de Maduro

El presidente estadounidense, Donald Trump, había confirmdo este sábado a primera hora que Estados Unidos había llevado a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país”.

“La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos”, aseguró Trump.

Fuente: agencia EFE y Xinhua