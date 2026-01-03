Captura de Maduro: la oposición colombiana celebra y habla de una “Venezuela libre” tras el ataque militar de EE.UU. (Imagen: archivo)

Trump captura a Maduro y no sé sabe dónde está: Petro refuerza frontera con Venezuela por seguridad

La oposición colombiana celebró este sábado, 3 de enero, a la “Venezuela libre” tras el ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras ciudades de ese país en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Venezuela libre. El dictador ilegítimo que usurpó el poder y sometía a Venezuela y a los venezolanos ha caído. Los demócratas ansiábamos una oportunidad para el retorno de la democracia y la libertad”, expresó en X la senadora Paloma Valencia, candidata del partido uribista Centro Democrático para las elecciones presidenciales de este año.

Uribismo acusa a Maduro de apoyar al narcotráfico

Desde hace años el uribismo acusa al Gobierno venezolano de interferir en la política colombiana y de dar apoyo a los grupos guerrilleros que operan en la frontera de 2.219 kilómetros que comparten los dos países, circunstancia que subrayó hoy Valencia.

“Querían el apoyo de Maduro en elecciones a través de las estructuras del narcoterrorismo en Colombia. Los crespos se les quedaron hechos”, agregó.

La oposición colombiana acusa a Nicolás Maduro de apoyar el narcotráfico y aplaude la intervención de Donald Trump. (Imagen: archivo).

En el mismo sentido, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), fundador y líder del Centro Democrático, afirmó en referencia a Maduro: “La dictadura ha protegido a los narcoterroristas de Colombia, ha estimulado la violencia contra nuestro pueblo”.

“Estados Unidos ha tenido que hacer lo que debieron hacer los organismos internacionales y las Fuerzas Armadas de Venezuela que prefirieron el soborno de la dictadura que hacer respetar la democracia de su país”, dijo Uribe, quien expresó su deseo de “que el hermano pueblo de Venezuela encuentre su camino de libertad y de bienestar colectivo”.

Referentes de derecha celebran la captura

Por su parte, el abogado Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, dijo al comentar la suerte de Maduro que “así es como deben terminar todos los tiranos: muertos o presos”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció hoy que fuerzas de su país capturaron a Maduro y a su esposa en una operación que calificó como “brillante”.

“Venezuela es libre y Colombia seguirá la misma senda”, agregó De la Espriella en alusión a las elecciones presidenciales cuya primera vuelta se celebrará el próximo 31 de mayo, con una segunda el 21 de junio, en caso de ser necesaria.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también recurrió al “Venezuela libre” para señalar que “el dictador Nicolás Maduro ha sido capturado. A todo tirano le llega su hora”.

La izquierda colombiana condena el ataque

Poco después del ataque, el presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció la agresión y expresó la “profunda preocupación” de su Gobierno por las explosiones ocurridas esta madrugada en Caracas y otros lugares de Venezuela por el ataque de EE.UU., aunque hasta el momento no se ha manifestado sobre la captura de Maduro.

En diciembre pasado, Petro dijo que Maduro “es dictador por concentrar poderes, pero no hay ninguna evidencia en Colombia de que sea narco”, como alega Washington.

Gustavo Petro denunció la agresión y expresó la “profunda preocupación” de su Gobierno por las explosiones en Caracas. (Imagen: Archivo/EFE) Fuente: EFE Mauricio Dueñas Castañeda

En la misma línea, el senador Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, rechazó lo sucedido y respaldó al mandatario colombiano.

“Se trata de una grave y abierta agresión militar contra una nación soberana, una amenaza directa contra la paz regional, y contra los principios fundamentales del derecho público internacional”, manifestó Cepeda en X.

Con información de EFE-.