China reforzará a un país que quiere ser potencia: le entregará 8 submarinos avanzado e invertirá 5000 millones de dólares (Fuente: Archivo EC).

Un acuerdo estratégico de cooperación naval está siendo forjado entre China y Pakistán. A través de este entendimiento, se estima que la nación asiática recibirá ocho submarinos de la clase Hangor y que, según informes de defensa, se proyecta una inversión de aproximadamente 5000 millones de dólares para robustecer la seguridad marítima en el Océano Índico, según declaraciones del almirante Naveed Ashraf, jefe de la Armada pakistaní.

La colaboración entre ambas naciones en el ámbito naval representa un avance significativo en la defensa y protección de sus intereses estratégicos en la región.

China envía submarinos y fragatas para reforzar la seguridad regional

El almirante Ashraf indicó que los primeros four submarinos se fabricarán en China, mientras que los restantes serán ensamblados en Pakistán, incrementando la capacidad técnica de la nación. Este acuerdo tiene como objetivo mejorar la patrulla del Mar Arábigo y el océano Índico, además de fortalecer la presencia regional ante desafíos estratégicos.

Además de los submarinos, Pakistán sumará a su flota fragatas Tipo 054A/P, que cumplen un papel esencial en la seguridad marítima del área. Estas embarcaciones multifuncionales están dotadas de sistemas de armas y sensores avanzados, lo que refuerza la capacidad operativa de la Armada pakistaní.

Pakistán incorpora fragatas Tipo 054A/P que desempeñan un papel crucial. (Foto: Representación con IA)

Cooperación tecnológica para el desarrollo estratégico

El almirante enfatizó que la cooperación con China abarca capacitación, investigación y desarrollo de tecnología naval. Este acuerdo no solo ofrece hardware militar, sino que también refuerza la interoperabilidad y la preparación estratégica de Pakistán en relación con la defensa regional.

China ha realizado inversiones significativas en la región a través del Corredor Económico China-Pakistán, garantizando rutas esenciales desde Xinjiang hasta el puerto de Gwadar. Esta infraestructura no solo amplía la influencia de China en el Mar Arábigo y Asia Central, sino que también consolida una alianza estratégica que integra la seguridad marítima junto con el desarrollo económico.

En este marco, el acuerdo incluye: