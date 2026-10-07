Una hermosa cabaña ubicada en las sierras de Córdoba, en Colón, busca voluntarios para alojarse a cambio de 25 horas de colaboración por semana. Además del alojamiento gratuito, les brindarán una serie de beneficios durante su estadía.

La oferta fue publicada en el sitio especializado Worldpackers, donde detallan que se trata de un proyecto sostenible que actualmente busca personas que quieran ser parte del mantenimiento del lugar.

Cuáles son las tareas que deben realizar los voluntarios

La propuesta contempla 25 horas de colaboración semanales y dos días libres por semana. Entre las tareas que aparecen se encuentra:

Pinturería

Jardinería

Decoración

Construcción y reparaciones

Cuidado de animales

Mantenimiento de maderas y piscina

Construcción de muebles

Voluntariado en Córdoba.

Qué ofrece el voluntariado de Córdoba

Las personas que participen del voluntariado podrán acceder a un alojamiento, que puede ser en una habitación privada, habitación compartida o camping, a cambio de 25 horas semanales de colaboración.

Entre los beneficios incluidos se encuentra el desayuno diario, el acceso a una cocina equipada y conexión a internet básica. Además, ofrecen bicicletas a disposición de los voluntarios, excursiones y caminatas gratuitas, clases de yoga y acceso a actividades de terapias holísticas.

Voluntariado en Córdoba

Worldpackers también señala que los voluntarios cuentan con asistencia de su equipo de soporte durante el viaje.

Según la publicación oficial, el voluntariado no cubrirá los gastos de vuelos, el seguro de viaje ni el transporte interno.

Cuánto dura el voluntariado en las sierras de Córdoba

La estadía mínima indicada en la publicación es de cinco días, mientras que el período máximo es de cuatro semanas.

La disponibilidad publicada contempla los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo.

Quiénes pueden acceder al voluntariado en Córdoba

La convocatoria está destinada a personas de entre 20 a 50 años. Además, pueden admitirlas de manera individual, así como parejas o dúos de voluntarios. También será una condición que sepan hablar español.