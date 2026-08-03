En México, las autoridades migratorias endurecieron los controles en los principales aeropuertos del país y lanzaron una advertencia que afecta directamente a miles de viajeros extranjeros: quienes tengan el pasaporte vencido o dañado podrán ser rechazados antes de ingresar en el país.

La medida tendrá mayor impacto en los aeropuertos internacionales de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Cancún, donde se concentra gran parte del turismo y las conexiones internacionales.

El foco está puesto en los visitantes que postergaron la renovación de su pasaporte y llegan con documentación que no cumple los requisitos migratorios vigentes.

Según recordaron las autoridades, México puede negar el ingreso a ciudadanos extranjeros si el documento de viaje no se encuentra en condiciones válidas al momento del arribo.

El trámite del pasaporte que puede impedir el ingreso a México

Muchos viajeros creen que pueden utilizar el pasaporte hasta el mismo día de su vencimiento, pero en la práctica numerosos controles internacionales exigen una vigencia mínima para permitir el ingreso.

En el caso de México, no existe un requisito general que obligue a que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses: basta con que el documento sea válido durante toda la estancia prevista en el país.

Sin embargo, muchas aerolíneas sí aplican políticas propias o verifican las exigencias del país de destino antes de permitir el embarque, por lo que un pasaporte próximo a vencer puede generar inconvenientes e incluso impedir abordar el vuelo.

Por eso, aunque las autoridades migratorias mexicanas no exijan una vigencia mínima, se recomienda viajar con varios meses de validez restante para evitar problemas durante el viaje.

Extranjeros podrían ser rechazados en aeropuertos de Cancún, CDMX, Monterrey y Guadalajara.

Pasaporte vencido o por vencer | Qué puede pasarle a un extranjero al llegar a México

Los ciudadanos extranjeros que no hayan renovado el pasaporte a tiempo pueden enfrentar distintas consecuencias migratorias:

Rechazo inmediato en migraciones.

Retención temporal en el aeropuerto.

Prohibición de ingreso al país.

Cancelación de vuelos de conexión.

Pérdida de reservas turísticas y hoteleras.

Además, las aerolíneas también pueden impedir el embarque desde el país de origen si detectan que el documento no cumple las condiciones exigidas por México o por el itinerario internacional.

Qué deben hacer los extranjeros antes de viajar a México en 2026

Las autoridades recomiendan a todos los visitantes internacionales revisar la fecha de vencimiento del pasaporte antes de comprar boletos o reservar hospedaje.