Vas de vacaciones y vas a rentar un departamento de forma temporaria en CDMX?

El Gobierno de la Ciudad de México anunció un nuevo Registro Digital Obligatorio para plataformas y anfitriones de alojamiento temporal, medida que transformará las reglas para quienes rentan inmuebles por corta estancia. Clara Brugada afirmó que el objetivo es “fortalecer la seguridad jurídica y proteger el derecho a la vivienda”.

Clara Brugada informó que plataformas digitales de renta de casas y departamentos y propietarios tendrán únicamente 30 días para cumplir con el registro mediante un sistema “sencillo, ágil y transparente” . La medida busca ofrecer “certeza jurídica tanto a huéspedes como a propietarios” ante el crecimiento acelerado de este tipo de rentas.

El Gobierno de Clara Brugada pone control a los alquileres por apps. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Brugada sostuvo que la capital busca impulsar “un turismo responsable con el entorno urbano”, evitando que el alojamiento temporal provoque desplazamientos vecinales o exclusión social. Según estimaciones oficiales, existen más de 30 mil viviendas destinadas actualmente a este modelo de hospedaje en la Ciudad de México.

El nuevo registro que pondrá bajo vigilancia a plataformas y propietarios

La regulación obligará a las plataformas digitales a reportar información sobre los inmuebles ofertados y el número de noches ocupadas, bajo lineamientos de protección de datos personales.

Rentas en CDMX

Por su parte, las personas anfitrionas deberán acreditar legalmente la propiedad de los inmuebles y cumplir condiciones de seguridad y protección civil.

El Gobierno capitalino también recordó que quienes administren más de tres inmuebles para alojamiento temporal deberán constituirse formalmente como establecimiento mercantil.

La administración local considera que esta medida representa “un paso fundamental hacia un nuevo modelo de regulación” frente al crecimiento acelerado de las rentas de corta estancia.

Las nuevas reglas que cambiarán los alquileres en la CDMX

Las autoridades capitalinas adelantaron que este registro abrirá paso a nuevas restricciones relacionadas con la vivienda y el hospedaje temporal en la ciudad.

Se buscará impedir la expulsión de habitantes para convertir viviendas en rentas temporales

No se permitirá destinar edificios completos exclusivamente al alojamiento turístico

Habrá vigilancia especial durante el Mundial de Futbol para evitar abusos inmobiliarios

La PROFECO participará en la supervisión de posibles irregularidades

Se habilitará una ventanilla para denuncias y acompañamiento jurídico

Jefa de Gobierno de CDMX

Clara Brugada subrayó que la intención es evitar incrementos desproporcionados en las rentas durante eventos internacionales como la próxima Copa Mundial de Futbol.

“No queremos que durante el Mundial aumenten los precios de la vivienda de forma desproporcionada”, enfatizó la jefa de Gobierno.

La Ciudad de México se suma así a otras grandes capitales como Barcelona, Ámsterdam, Nueva York y París, que han endurecido regulaciones sobre plataformas de alojamiento temporal para frenar efectos negativos en el acceso a la vivienda y preservar las comunidades locales.