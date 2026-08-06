Los jóvenes mexicanos que cumplan 18 años durante 2026 deberán iniciar el trámite de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional. El proceso se realiza en Monterrey, Ciudad de México, Tijuana y los demás municipios y alcaldías del país.

La obligación no alcanza de la misma manera a toda la población. El alistamiento corresponde principalmente a los varones de la Clase 2008 y a los remisos de entre 18 y 39 años que todavía no hayan obtenido la cartilla. Las mujeres pueden incorporarse de manera voluntaria.

Quiénes deben realizar el trámite durante 2026

Defensa indica que el registro debe efectuarse durante el año en el que el ciudadano cumple 18 años. Quienes no lo hicieron en el momento correspondiente pueden presentarse como remisos mientras tengan entre 18 y 39 años.

El trámite se realiza ante la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento correspondiente al domicilio del interesado. Entre los documentos que suelen solicitar las autoridades locales se encuentran:

Acta de nacimiento.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Comprobante del grado máximo de estudios.

Fotografías con las características indicadas por la oficina de reclutamiento.

Defensa establece un periodo general que comienza el 2 de enero y concluye antes del 15 de octubre. Sin embargo, cada junta puede publicar horarios y condiciones particulares, por lo que deben revisarse las convocatorias locales. Tijuana, por ejemplo, informa que su registro se extiende hasta el 15 de octubre.

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Cómo funciona el sorteo del Servicio Militar

Después del alistamiento, las juntas de reclutamiento deben informar la fecha, el horario y la sede del sorteo. No existe una única jornada idéntica para todas las ciudades: el calendario depende de las instrucciones comunicadas en cada municipio o alcaldía.

El resultado define la forma de cumplimiento:

Bola blanca o azul: el joven queda encuadrado y debe asistir a un centro de adiestramiento.

Bola negra: cumple a disponibilidad y permanece bajo control administrativo, sin acudir al programa sabatino ordinario.

Defensa confirma que solo existen esas dos modalidades: encuadrado o a disponibilidad. Por ese motivo, no todos los jóvenes registrados asistirán presencialmente al adiestramiento durante 2027.

Qué se sabe sobre las 13 sesiones de adiestramiento

Defensa redujo desde 2026 el periodo ordinario de adiestramiento de 44 a 13 sesiones sabatinas, organizadas en dos escalones anuales. Las jornadas se desarrollan de 7:00 a 13:00 horas en unidades militares que funcionan como centros de adiestramiento.

El esquema incluye formación cívica, derechos humanos, protección civil, legislación y ética militar, primeros auxilios y conocimientos básicos de doctrina militar.

Hasta el 6 de agosto de 2026, Defensa no había publicado las fechas de los escalones correspondientes a 2027. Los jóvenes sorteados deberán consultar durante el próximo año el centro asignado, la fecha de incorporación y el calendario definitivo de asistencia.