El conflicto bélico en el que continúan inmersos Rusia y Ucrania ha generado inquietudes a nivel internacional sobre el potencial surgimiento de una Tercera Guerra Mundial que involucre a otras naciones.

En medio de la tensión por las negociaciones a futuro y un cese total al fuego, el líder de una de las naciones europeas que ha sido testigo de las primeras dos guerras mundiales se pronunció sobre las repercusiones que podría ocasionar la “capitulación de Ucrania“.

En relación a esta materia, se advirtió que el país guiado por Vladimir Putin podría redirigir su enfoque y sus misiles hacia otras naciones a nivel global.

¿Qué país teme un ataque ruso?

El canciller alemán Friedrich Merz, mostró su preocupación sobre la posibilidad de una prolongada invasión rusa en Ucrania. Durante la última jornada de agosto, expresó que está mentalmente preparado para afrontar una situación que podría extenderse en el tiempo.

Friedrich Merz, el canciller alemán, demostró su preocupación por la guerra entre Rusia y Ucrania. (Foto: Archivo)

Los comentarios de Merz se realizaron un día antes de que finalice el plazo que fijó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para una reunión entre los líderes de Rusia y Ucrania. Este encuentro busca establecer un comienzo para las conversaciones de paz que son tan necesarias.

En una entrevista para la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF), Merz indicó: “Intentaremos que la guerra termine lo más pronto posible, pero el precio no puede ser la capitulación de Ucrania”.

Al respecto, Merz comentó que tal capitulación podría llevar a Rusia a dirigir sus ataques hacia otras naciones: “En ese caso, pasado mañana sería otro el país agredido y más tarde nos tocaría a nosotros”, agregó.

¿Intervendrá Alemania militarmente en apoyo a Ucrania?

En relación con el eventual envío de tropas alemanas para combatir junto a Ucrania, Merz declaró que, por el momento, no se contempla dicha acción. “Nadie discute en este instante sobre la posibilidad de enviar tropas. Nos estamos enfocando en la opción de ofrecer garantías de seguridad en caso de que se establezca un alto al fuego. Solo después podrán considerarse diversas alternativas”, afirmó.

Asimismo, se pronunció acerca de una inquietud que preocupa a la población global, relacionada con la culminación del conflicto bélico. Aunque el canciller alemán manifestó su intención de no perder la esperanza, también subrayó que no tiene falsas expectativas.