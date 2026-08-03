Antes de conocerse todos los detalles del proceso, las Fuerzas Armadas recordaron quiénes deben cumplir con el Servicio Militar Nacional y cómo funciona el sorteo.

El Servicio Militar Nacional (SMN) sigue siendo obligatorio en México bajo las disposiciones establecidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Esta obligación se encuentra contemplada en el artículo 5 de la Constitución, por lo que no corresponde a una nueva medida. Las autoridades señalaron que quienes se encuentren dentro de los supuestos establecidos deberán llevar adelante el trámite correspondiente.

La obligación alcanza no solo a los jóvenes que cumplen 18 años durante el año de su clase, sino también a los denominados remisos. Se trata de personas de entre 18 y 39 años que no realizaron el procedimiento en su momento y deben regularizar su situación.

El requisito también alcanza a los mexicanos que viven fuera del territorio nacional. En esos casos, el proceso puede comenzar a través de los consulados de México en el extranjero.

Las personas que se incorporen al sorteo del Servicio Militar Nacional serán destinadas a una modalidad específica de cumplimiento de acuerdo con el resultado que obtengan. El adiestramiento militar básico será obligatorio únicamente para quienes sean asignados a la modalidad de encuadrados, mientras que los demás deberán seguir las disposiciones determinadas por la SEDENA según corresponda.

Quiénes deben cumplir con el Servicio Militar Nacional

Según las disposiciones de la SEDENA, deben cumplir con el Servicio Militar Nacional los hombres mexicanos, ya sean nacidos en el país o naturalizados, que alcancen los 18 años durante el año correspondiente a su generación. La obligación también comprende a los llamados remisos, es decir, aquellos hombres de entre 18 y 39 años que aún no poseen su cartilla militar.

En el caso de las mujeres, la participación en el Servicio Militar Nacional es voluntaria, ya que la normativa vigente no establece una obligación para ellas. Por otro lado, los mexicanos que residen en el extranjero tienen la posibilidad de comenzar el procedimiento a través de los consulados mexicanos para regularizar su situación militar.

En el caso del proceso correspondiente a la Clase 2008, la SEDENA informó que el sorteo se realizará durante noviembre de 2026. Quienes resulten encuadrados en esa instancia deberán realizar su adiestramiento durante 2027, conforme al calendario oficial que establezcan las autoridades militares.

Antes de conocerse todos los detalles del proceso, las Fuerzas Armadas recordaron quiénes deben cumplir con el Servicio Militar Nacional y cómo funciona el sorteo. ChatGPT

Cómo funciona el sorteo y el adiestramiento militar

El Servicio Militar Nacional se organiza mediante un sistema de bolas de colores, que determina la modalidad bajo la cual cada ciudadano cumplirá con su obligación. La bola blanca corresponde al servicio encuadrado, con asistencia al adiestramiento presencial. En algunos estados también puede utilizarse la bola azul para esta modalidad, mientras que la bola negra deja al ciudadano a disposición, sin necesidad de asistir regularmente a las actividades de instrucción.

El procedimiento completo contempla las etapas de alistamiento, sorteo, reclutamiento, adiestramiento y liberación. Quienes deban realizar el adiestramiento pueden cumplirlo mediante un esquema interno de tres meses de lunes a viernes o asistir los sábados durante un periodo de seis meses, según la modalidad asignada.

El programa consiste en una instrucción cívico-militar básica, que incluye temas como primeros auxilios, protección civil, civismo y nociones básicas sobre manejo de armamento.

Para qué sirve la cartilla militar liberada

La cartilla del Servicio Militar Nacional es un documento que puede ser solicitado para ingresar a determinadas dependencias gubernamentales, corporaciones policiales, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas o escuelas de formación militar. También puede ser necesaria para realizar algunos trámites relacionados con permisos de portación de armas.

Al mismo tiempo, las autoridades aclaran que no contar con la cartilla liberada no impide realizar diversos trámites civiles, como solicitar un pasaporte, obtener un título universitario o viajar al extranjero. Por ello, la utilidad del documento depende principalmente de los requisitos establecidos para ciertos empleos y procesos específicos.