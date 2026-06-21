En España, el emprendimiento ha emergido como una alternativa cada vez más valorada entre las diversas opciones profesionales disponibles. Principalmente, son los jóvenes quienes promueven esta noción que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios.

Numerosos autónomos sostienen que el camino del emprendimiento está repleto de riesgos, sacrificios y desafíos. Sin embargo, todos los emprendedores que comparten sus vivencias tienen un aspecto en común: las ganas y el esfuerzo por llevar adelante un proyecto.

Este es el caso de Marcos López, un joven de 18 años de Abegondo (A Coruña) que con menos de un año de Ciclo Superior de Sistemas Electrotécnicos, acaba de ganar el XIX Concurso de Jóvenes Instaladores de la provincia de A Coruña, organizado por la ASINEC.

“Quiero ser electricista porque hay mucho futuro. Tener una carrera ya no te asegura nada”, afirma sin dudar el joven que en la prueba tuvo que recrear con éxito la instalación eléctrica y de telecomunicaciones de una vivienda entera.

Los costos elevados en la electricidad impactan tanto en los hogares como en los procesos productivos. Foto: FreePik.es. Freepik

La historia del joven electricista de 18 años

El joven no arribó al ámbito de la electricidad por mera casualidad. Su progenitor posee una empresa en el sector, Electricidad Vilacoba y desde su infancia se ha desarrollado en medio de cables, cuadros eléctricos y diversas obras. La persona que más conocimientos le brindó, no obstante, fue un empleado de la empresa. “Con quien más aprendí es con un empleado que tiene, que se llama Carlitos”, manifiesta con sinceridad en declaraciones citadas por El Periódico.

Esa experiencia práctica fue la que le otorgó una ventaja significativa para el concurso. La evaluación incluyó una sección teórica y otra práctica en la que los participantes debían llevar a cabo una simulación de instalación eléctrica y de telecomunicaciones en un hogar.

“Al final me animé a participar con algunos compañeros de clase, pero no iba con ninguna pretensión”, explica el vencedor, quien considera que el resultado no es “para tanto”, aunque con esa misma actitud ha logrado convertirse en el mejor instalador joven de toda la provincia.

Marcos López durante su participación en el concurso. LOC

La creciente preferencia de los jóvenes por aprender oficios en lugar de cursar una carrera universitaria

López no constituye un caso aislado. En su aula hay 14 alumnos y el joven sostiene que el interés por los ciclos de electricidad, fontanería o carpintería no deja de incrementarse. La razón es clara: la escasez de mano de obra en los oficios y la creciente demanda de profesionales especializados están provocando que la FP recupere el prestigio que durante décadas perdió frente a la universidad.

“Veo por mi padre que se necesita gente. Además, es un trabajo muy entretenido porque siempre te enfrentas a situaciones distintas”, manifiesta López. Para él, adquirir un oficio se correlaciona directamente con la empleabilidad, algo que no se puede afirmar acerca de muchas titulaciones universitarias. El sector eléctrico es uno de los que más presión de demanda acumula en el mercado laboral español.

La transición energética, la instalación masiva de placas solares, los sistemas de automatización industrial y la electrificación de los hogares han aumentado significativamente la necesidad de técnicos cualificados en toda la cadena de instalación y mantenimiento.

Marcos concluye su relato con un argumento que ninguna investigación de empleabilidad recoge. “Parece una tontería, pero es un mundo en el que hay muy buen rollo, hay buena gente y eso también es importante”, comenta sobre sus compañeros de estudios y los empleados del negocio familiar. “Nos ayudamos mucho entre nosotros”, añade con orgullo.