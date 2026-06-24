Guatemala y Arabia Saudita dieron un nuevo paso en el fortalecimiento de sus vínculos bilaterales luego de una reunión de alto nivel que permitió abrir una agenda de trabajo orientada a impulsar la cooperación, el intercambio comercial y la atracción de inversiones.

El diálogo entre representantes diplomáticos de ambos países sirvió para explorar sectores con posibilidades concretas de crecimiento conjunto, en un contexto internacional en el que la construcción de alianzas económicas se consolida como una herramienta clave para ampliar oportunidades de desarrollo.

La conversación apuntó a profundizar los lazos políticos entre ambos países y a ampliar la cooperación hacia nuevas áreas, más allá del plano estrictamente diplomático. En ese marco, las delegaciones destacaron la importancia de construir una agenda de largo plazo, enfocada en promover el crecimiento económico y acompañar iniciativas vinculadas al desarrollo sostenible.

Asimismo, coincidieron en que el contexto actual ofrece condiciones favorables para darle mayor dinamismo a la relación bilateral y avanzar en la identificación de proyectos concretos de interés común.

Arabia Saudita busca convertir a este país latino en potencia mundial

Durante los diálogos, los representantes de política exterior de Guatemala y Arabia Saudita convinieron en promover intercambios en sectores esenciales como economía, cultura y consultas políticas, prestando particular atención a iniciativas de infraestructura. Estos proyectos tienen como objetivo mejorar la conectividad, la productividad y la calidad de vida en diversas regiones del país centroamericano.

Arabia Saudita expuso su interés en profundizar la cooperación técnica y financiera, en consonancia con su estrategia internacional de inversión y apoyo a naciones aliadas.

Para Guatemala, este acercamiento representa una valiosa oportunidad para diversificar socios estratégicos y atraer recursos destinados a proyectos de alto impacto.

El afianzamiento de esta relación también pretende consolidar una amistad diplomática sostenida en beneficios mutuos y en una agenda común de desarrollo.

Arabia Saudita quiere convertir a este país de América Latina en potencia mundial y lo abastecerá con la última tecnología. Fuente: El Cronista.

El Fondo Saudí lo abastecerá con la tecnología de última generación

Uno de los aspectos más significativos de la visita oficial fue el acercamiento con el Fondo Saudí para el Desarrollo (SFD), una entidad esencial en la financiación de proyectos en países en vías de desarrollo. Las discusiones se centraron en la identificación de iniciativas prioritarias en áreas tales como infraestructura, agricultura, energía solar y gestión de recursos hídricos.

Estos sectores fueron considerados como fundamentales para fomentar un crecimiento sostenible y generar efectos positivos a largo plazo en la economía guatemalteca. El SFD ha financiado proyectos similares en diversas regiones del mundo, lo que incrementa las expectativas con respecto a posibles acuerdos futuros.

A través de este acercamiento, Guatemala aspira a establecerse como un socio confiable en Medio Oriente y abrir una nueva vía de cooperación internacional que contribuya a su desarrollo económico y social.