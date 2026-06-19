El proceso de inscripción se mantiene abierto de forma permanente para todos los aspirantes en convertirse en soldados. (Foto: imagen ilustrativa creada con IA)

Los nacidos en 2008 ya están habilitados para registrarse y realizar el servicio militar voluntario en Argentina, que además de ofrecer capacitación para desempeñarse en el sistema de defensa nacional permitirá acceder a un salario mínimo y al pago del aguinaldo cada 6 meses.

El proceso de inscripción se mantiene abierto de forma permanente para todos los interesados en ser soldados de la fuerza armada siempre que cumplan con los requisitos establecidos ser mayor de 18 años.

¿Cómo es el Servicio Militar Voluntario en Argentina?

El Servicio Militar Voluntario en Argentina tiene por objetivo brindar capacitación a los ciudadanos del país que busquen contribuir a la defensa nacional, brindando su esfuerzo y dedicación personales, en las Unidades, Bases, dependencias y organismos de la Fuerza Aérea Argentina.

Los soldados desarrollarán actividades tácticas, técnicas y logísticas, así como administrativas y aquellas necesarias para el mantenimiento y funcionamiento cotidiano de las unidades, para lo que recibirán la educación e instrucción correspondiente.

En caso de aprobar el Curso de Admisión, el voluntario será dado de alta en la Fuerza Aérea, firmando un compromiso de servicio por un período de dos años.

El requisito de edad para el servicio militar cambió en Argentina.

Una vez que finalice dicho período, y de ser confirmado, tendrá la posibilidad de renovar el mismo y por única vez, hasta la edad de 28 años como máximo.

¿Qué beneficios ofrece realizar el servicio militar voluntario?

En la lista de beneficios que ofrece el servicio militar voluntario en Argentina se destacan:

Capacitación, educación e instrucción para desempeñarse dentro del sistema de defensa nacional.

Trabajo en relación de dependencia con firma compromiso de servicio.

Sueldo mensual, aguinaldo y aportes jubilatorios transferibles al finalizar su permanencia.

Asistencia sanitaria y afiliación a la obra social mientras presta servicio.

Adquisición de experiencia laboral, capacitación y disciplina de trabajo, para desempeñarse en la vida civil a su baja.

Desarrollo de contactos personales en un clima de camaradería y respeto.

Otras que figuran en la Ley 24.429 del SMV (Artículo 3).

¿Cuáles son los requisitos para ser parte del servicio militar en Argentina?

Los interesados en hacer el servicio militar en Argentina necesitarán reunir una serie de condiciones, tales como:

Tener entre 18 y 24 años de edad al momento del inicio de la instrucción militar.

Ser argentino/a nativo, por opción o naturalizado.

Ser soltero/a (puede tener hijos y/o personas legalmente a cargo).

Tener aprobado los estudios primarios.

No tener antecedentes contravencionales policiales o penales desfavorables.

Aprobar el examen psicofísico definitivo, completando el Anexo I

¿Cómo inscribirse al servicio militar en Argentina?

En caso de cumplir con todos los requisitos para hacer el servicio militar voluntario en Argentina, necesitarán reunir distintos documentos: