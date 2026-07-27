Durante más de 25 años, Paraguay quedó como una excepción dentro del sistema ferroviario sudamericano: fue el único país de la región sin una red de trenes en funcionamiento. El último servicio ferroviario dejó de operar a finales de la década del 90, debido al deterioro de las vías y la falta de inversiones.

Sin embargo, esta situación podría cambiar. El Gobierno paraguayo avanzó con una normativa que habilita la puesta en marcha de un nuevo tren de cercanías eléctrico para el área metropolitana de Asunción, un proyecto que busca modernizar el transporte público y mejorar la conexión entre distintas ciudades.

La iniciativa quedó respaldada por la Ley 7434/2025, denominada “De la Reforma del Tren de Cercanías”, que fue publicada en la Gaceta Oficial de la Presidencia de la República y permite continuar con las etapas de desarrollo del proyecto.

Así será el nuevo tren eléctrico de Paraguay

El sistema ferroviario estará dividido en dos fases. La primera contempla una conexión entre Asunción y Luque, con un recorrido aproximado de 20 kilómetros. En una segunda etapa, la línea se extenderá hasta Ypacaraí, alcanzando una longitud total cercana a los 44 kilómetros.

El tren tendría una capacidad estimada de 40.000 pasajeros diarios y buscará reducir los tiempos de viaje, descongestionar las principales arterias viales y ofrecer una alternativa de transporte más eficiente para el área metropolitana.

Además, el proyecto tendrá un perfil sustentable, ya que funcionará con energía eléctrica producida en Paraguay. El ministro del Ambiente, Rolando de Barros, destacó que la obra representa una combinación entre tradición, innovación y desarrollo sostenible.

Trenes. Gemini IA.

El regreso del tren y la conexión con Encarnación

Aunque el nuevo tren de cercanías estará enfocado inicialmente en Asunción y sus alrededores, Paraguay también cuenta con otro servicio ferroviario que conecta con la Argentina: el tren internacional Posadas-Encarnación.

Este sistema, que une la ciudad argentina de Posadas con Encarnación, en el departamento paraguayo de Itapúa, funciona como un enlace ferroviario fronterizo para el traslado de pasajeros entre ambos países. Su operación representa una de las pocas conexiones ferroviarias activas del país en la actualidad.

Sin embargo, es importante destacar que Paraguay no cuenta actualmente con una red ferroviaria de transporte urbano o de cercanías que permita a los ciudadanos movilizarse diariamente hacia sus trabajos o actividades dentro del territorio nacional. El servicio Posadas-Encarnación es una conexión internacional puntual y no forma parte de un sistema ferroviario integrado para el transporte masivo de pasajeros.

El objetivo del Gobierno es que la nueva infraestructura permita recuperar la presencia del ferrocarril dentro del territorio paraguayo y avanzar hacia una red de transporte más amplia.

Tren internacional Posadas-Encarnación. Tren Urquiza

El acuerdo con Emiratos Árabes Unidos

La construcción del tren de cercanías se llevará adelante mediante un acuerdo de cooperación entre Paraguay y Emiratos Árabes Unidos. La coordinación inicial estará a cargo de ambos gobiernos, sin intervención de empresas privadas durante esta etapa.

El proyecto contará con la participación de Etihad Rail PJSC, empresa estatal ferroviaria emiratí, y Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa). Ambas compañías formarán una Sociedad de Objeto Específico con una participación del 75% para la firma extranjera y 25% para Fepasa.

La inversión estimada para la fase preliminar ronda los 400 millones de dólares, con un esquema de financiamiento que combinará recursos nacionales y aportes internacionales.

Cuándo empezarían las obras

Según el cronograma previsto por el Ejecutivo paraguayo, la construcción podría comenzar en abril de 2027, una vez completados los estudios técnicos y los procesos administrativos pendientes.

Si se concreta, el proyecto marcará un nuevo capítulo para el transporte ferroviario del país y permitirá que Paraguay deje atrás más de dos décadas sin una red moderna de trenes, con la incorporación de un sistema eléctrico pensado para conectar a miles de pasajeros cada día.