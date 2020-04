Rusia defiende a China y acusa a Trump de "politizar" la pandemia

En el marco de renovadas sospechas estadounidenses respecto al origen del coronavirus en China a fin de 2019 y tras dialogar hoy con el presidente de China, Xi Jinping, el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, aseveró que los intentos de algunas personas de difamar a China sobre el origen son inaceptables.

Al día de hoy, Rusia tiene 25.400 infectados y 232 muertos por el coronavirus y China, tras superar su pico con más de 82000 casos y 3342 muertos, ahora contabiliza 77.892 recuperados y 1107 contagios en tratamiento.

En una conversación telefónica, ambos mandatarios acordaron fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el coronavirus, destacaron la gestión que hizo Beijing de la pandemia y rechazaron cualquier "politización" de la misma.

El Kremlin señaló que acordaron "fortalecer la cooperación en esta materia, incluyendo los intercambios de especialistas, el suministro de equipos médicos, de protección y medicamentos".

Putin expresó su "alta consideración por las congruentes y efectivas acciones de los socios chinos, que hicieron posible estabilizar la situación epidemiológica en el país". Y denunció "los contraproducentes intentos de acusar a China de no informar de manera oportuna a la comunidad internacional sobre la emergencia de una peligrosa infección".

Xi enfatizó que "politizar y asignar etiquetas sobre la pandemia de Covid-19 va en detrimento de la cooperación internacional", reportó Xinhua.

Desde que Wuhan levantó el aislamiento obligatorio que había impuesto por el Covid-19, aliviando las restricciones de movimiento, creció la expectativa mundial de que los científicos locales pudieran reanudar las investigaciones sobre las muestras biológicas de las primeras etapas, con rastros de los pacientes que pudieran contener pistas sobre cómo surgió el Covid-19.

Puntualmente, las autoridades estadounidenses están presionando a China para que comparta más datos previos al 31 de diciembre, fecha en que las autoridades informaron a la Organización Mundial de la Salud de un grupo de casos de neumonía en Wuhan.

"Agradeceríamos la oportunidad de trabajar directamente con sus laboratorios de virología en Wuhan para compartir cualquier investigación que tengan, ya que han sabido de ella y la han estado combatiendo por lo menos un mes más que nuestros científicos aquí en los EE.UU.", citó el Financial Times a un alto funcionario de la administración Trump.

Pero hay indicios de que China no está compartiendo toda la información que el resto del mundo quiere conocer, ya que científicos y funcionarios de salud pública temen que el rastro no se devele ya sea porque los pacientes hayan olvidado detalles clave como por reportes periodísticos no confirmados de que las primeras muestras fueron supuestamente destruidas, citó el diario británico.

Un investigador del Instituto de Virología de Wuhan dijo que China no había compartido muestras de virus vivos con la OMS, ya que el país "ya había publicado mucha información" como el código genético del coronavirus.

Las autoridades chinas hicieron pública la secuencia genética del coronavirus el 12 de enero, y posteriormente los investigadores chinos señalaron incidencias de la enfermedad que se remontan al 1 de diciembre. Pero la OMS y otros científicos dicen ahora que podría haber pasado por primera vez de un animal a un humano hace más de seis meses, ya en octubre de 2019.