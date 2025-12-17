Las relaciones económicas con nuestro vecino Chile estuvieron siempre marcadas por los vaivenes, en las últimas décadas, vaivenes originados de este lado de la Cordillera. Los dos países ganan con el crecimiento del comercio, la integración y el desarrollo conjunto. La economía no es fútbol. Es positivo que los dos países crezcan.

La situación actual tras el triunfo de José Antonio Kast el domingo es inédita. Hasta se da el caso de que ambos gobiernos pujan por quedarse con el pase de José Luis Daza. El actual viceministro de Caputo es hijo de diplomáticos chilenos pero nació en Buenos Aires y vivió en Recoleta hasta los 5 años. Pasó luego 10 años en Montevideo para radicarse en Santiago de Chile a los 15 años. Se recibió en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile para luego completar un doctorado en Economía en Georgetown University.

Chile lo ficha en primer lugar como funcionario y fue representante de su Banco Central en Tokio durante 4 años. En Nueva York, en el JP Morgan conoce al ministro Caputo y vive 40 años en Estados Unidos hasta su llegada al gobierno de Milei. Todo indica que Daza priorizará sus raíces y pasará a jugar en el seleccionado trasandino.

El pico de tensión, siempre analizando las relaciones económicas entre los dos países, fue durante el gobierno de Néstor Kirchner. Corría el 2007 cuando, en la previa del invierno, el gobierno K decidió cortar el suministro de gas a Chile. Hasta Alberto Fernández poco antes de culminar su gestión en 2023, confesó en un foro que “nos portamos mal e hicieron bien en dudar de nosotros”. Recién en la presidencia de Macri se pudo restablecer el envío de gas. Pero el país dejó de ser un proveedor confiable.

Chile es una economía abierta y exportadora; Argentina, cerrada y muy regulada aún. El país posee habitualmente superávit comercial con exportaciones de gas, productos industriales, plásticos, químicos, harinas, aceites, carne, lácteos. Del otro lado, envían minerales, papel, frutas, productos pesqueros .

Chile representa la posibilidad de acceder a puertos del Pacífico a los productos argentinos via sus princiaples pasos. Para Argentina, Chile es uno de los principales socios comerciales regionales. Para Chile, Argentina es importante, pero menos central que China, EE.UU. o la Unión Europea.

Eventualmente con Daza de superministro del otro lado de los Andes y Caputo por aquí la integración debería ser mayor. El Mercosur es muy cerrado aún. Por ahora el gobierno argentino se ha concentrado en estabilizar la macro. Pero en algún momento, deberá el Mercosur reformularse.

El crecimiento del comercio bilateral es clave. Las clasificaciones o no al Mundial de Fútbol van por otro carril.