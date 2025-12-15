Una reciente decisión del Gobierno de Grecia encendió las alarmas en el sector privado y generó preocupación entre trabajadores y sindicatos, al habilitar días de trabajo de hasta 13 horas.

¿Cuál es el país que extendió la jornada laboral?

Grecia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en autorizar formalmente jornadas laborales de hasta 13 horas diarias . La iniciativa de reforma laboral fue aprobada por el Parlamento con el respaldo exclusivo del partido gobernante Nueva Democracia, encabezado por el primer ministro Kyriakos Mitsotakis y ya comenzó a tener impacto en distintos rubros.

Desde el Ejecutivo griego aseguran que la reforma busca modernizar el mercado laboral y responder a la falta de personal en sectores estratégicos.

Según el Gobierno, el esquema es voluntario y contempla un pago adicional del 40% por cada hora extra trabajada, lo que permitiría aumentar ingresos sin eliminar derechos.

Javier Milei impulsa el proyecto de reforma laboral. Prensa Presidencia

¿De qué se trata la reforma laboral de Grecia que podría imitar el Gobierno?

La normativa establece que los empleados podrán extender su jornada hasta un máximo de 13 horas por día, aunque solo en 37 jornadas anuales. A su vez, se mantiene el tope de 48 horas semanales y un límite de 150 horas extra por año, según precisó el Ministerio de Trabajo.

Las autoridades también remarcaron que los empleadores no pueden sancionar ni despedir a quienes se nieguen a extender su jornada. La ministra de Trabajo griega, Niki Kerameus , defendió la medida al sostener que se adapta a las nuevas dinámicas laborales sin afectar garantías básicas.

Grecia ya lidera el ranking de la Unión Europea en cantidad de horas trabajadas. Según datos de Eurostat, el promedio semanal alcanza las 39,8 horas, muy por encima de países como Alemania o Países Bajos, mientras otras naciones avanzan hacia semanas laborales más cortas.

Aunque el país logró cierta recuperación tras la crisis económica de 2009, los salarios continúan entre los más bajos del bloque, con un salario mínimo de 968 euros mensuales. El alto costo de vida y la extensión del tiempo de trabajo profundizaron el malestar social y afectaron la imagen del gobierno de Kyriakos Mitsotakis.

Los cambios que busca impulsar el Gobierno de Javier Milei

En Argentina, el proyecto no modifica la jornada de ocho horas, pero aclara y ordena las excepciones ya existentes, una demanda histórica de las cámaras empresarias por la cantidad de interpretaciones judiciales contradictorias.

El texto precisa que quedan exceptuados de la jornada máxima las siguientes personas:

Los puestos de dirección o vigilancia, es decir, trabajadores que cumplen funciones jerárquicas o de control y cuya actividad no se ajusta a una jornada rígida.

El trabajo por equipos, como ocurre en industrias que funcionan en turnos rotativos continuos.

Las tareas realizadas en casos de fuerza mayor o necesidad urgente, cuando la actividad requiera actuaciones extraordinarias para evitar perjuicios graves.

Banco de horas

La reforma incorpora un banco de horas, pero sí aclara el mecanismo ya existente para compensar horas extraordinarias.

El proyecto establece que, cuando empleador y trabajador acuerden reemplazar el pago de horas extra por descanso, la compensación deberá ser equivalente al tiempo trabajado y se considerará como tiempo de licencia, sin afectar el salario. No habilita acumulación de horas ni flexibilización de la jornada: solo ordena y explicita un esquema que ya estaba previsto en la normativa.