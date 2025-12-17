En esta noticia Cómo puede impactar en la inflación el nuevo esquema de bandas, según Artana

El economista Daniel Artana apoyó los recientes anuncios del Banco Central (BCRA) sobre política cambiaria y calificó como “bastante positiva” la decisión de modificar la actualización mensual de las bandas cambiarias al ritmo de la inflación, a diferencia del 1% que se mantenía.

En diálogo con Radio Rivadavia, Artana destacó que la medida busca mejorar la situación de las reservas, que son fundamentales para funcionar como un “seguro anticrisis”.

En esa línea, sostuvo que esto “era algo que pedía todo el mundo” y resaltó que la autoridad monetaria busca mejorar la credibilidad. Sin embargo, planteó que aún persiste desconfianza sobre la política monetaria.

Al respecto, señaló que la Argentina es “un paciente en recuperación” ya que “todavía la credibilidad de la política monetaria tradicional no es mucha, por lo que la gente sigue pensando en dólares”.

En su análisis, el economista sostuvo que el costo de la nueva estrategia de bandas de Caputo se puede reflejar en los precios.

En este sentido, indicó que “la única cosa negativa que puede generar es que, si el tipo de cambio termina siendo un poco más alto, demore más la convergencia en la tasa de inflación”

“La inflación no va a subir, va a bajar, pero más despacio, el 2,5% de noviembre no se va a sostener, pero en el otro esquema podías ir más rápido al 1% mensual y ahora capaz aterrizás en el 1,5% y te quedás ahí un tiempo", apuntó.

Luego, recordó la intervención del economista uruguayo Ernesto Talvi durante la última conferencia de FIEL, quien contó la experiencia de estabilización del país oriental.

“Nos contó que bajar de niveles muy altos al 40% anual lo hicieron muy rápido, pero después les costó 7 años bajar a un dígito anual (...) Por eso digo que es valioso tener un seguro anticrisis, pero tiene un costo, y es que la inflación va a bajar más despacio”, agregó.

En cuanto al cepo cambiario, Artana reconoció que, si bien “a nadie le gusta”, la porción que queda vigente es “lo más duro”.

En base a su parecer, expresó que el levantamiento de las restricciones para personas debería haber sido más gradual: “No hubiera levantado el cepo de una para las personas en abril”, remarcó.

Asimismo, ratificó la necesidad de avanzar hacia una economía sin restricciones cambiarias, ya que considera que “es una anomalía tener cepo, por lo que debemos converger hasta ahí”.