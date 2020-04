Internacionales Martes 14 de Abril de 2020

En plena pandemia, Trump acusa a la OMS de pro China y la seca de fondos hasta saber si encubrió el coronavirus

Estados Unidos es el principal patrocinador del organismo, al que le aporta entre u$s 400 millones y u$s 500 millones por año. El magnate lo acusa de fallar en su deber de informarle al mundo lo que estaba sucediendo en el comienzo del brote y no recomendar el cierre de todas las fronteras del gigante asiático.