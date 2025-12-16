El gobierno decidió realizar modificaciones en el actual esquema de bandas cambiarias

Este era un pedido y un reclamo del mercado y los economistas para con el gobierno. También se anunció un esquema de compras graduales de dólares para reforzar las reservas

Esto plantea un panorama de previsibilidad en el mercado cambiario y de reservas del Banco Central . El dólar a partir de ahora va a fluctuar entre una mayor demanda generada por la compra de dólares del Banco Central (debería hacerlo subir), versus la mejora en la expectativa que generará la acumulación de divisas (que debería ser caer el dólar).

Tanto el anuncio de la acumulación de dólares como el nuevo esquema de bandas, apuntan a mantener ancladas las expectativas nominales de la economía argentina.

