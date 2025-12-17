Salvador Di Stéfano, conocido también como el Gurú del Blue, repasó las últimas decisiones del equipo económico del Gobierno y puso la lupa sobre la decisión de explicitar la compra de dólares para recomponer reservas.

En ese sentido, el consultor se mostró de acuerdo con la medida, pero recalcó que la acumulación de reservas deberá hacerse “en la medida que eso no genera mayor inflación”.

“La medida numero uno de este Gobierno sigue siendo mantener el superávit fiscal, sin emisión y con baja inflación” , destacó en diálogo con LN+.

Para Di Stefano, la nueva actualización de las bandas cambiarias en línea con la inflación responde a la intención de “ecualizar el discurso del Ministerio de Economía con el del FMI”.

“Igual yo no comparto un montón de cosas con el Fondo, porque comprar reservas contra emisión monetaria es pan para hoy y hambre para mañana. Hay que comprar, pero de manera genuina”, apuntó.

Pese a esto, el analista considera que la nueva flotación no tendrá un impacto relevante.

Fuente: El Cronista

“Si uno toma el apartado del REM de inflación y proyecta el techo de la banda hasta julio, con esta nueva fórmula da $ 1734, y actualizándolo al 1% como se hace hasta ahora da $1635, la diferencia es de $ 100″, calculó el analista.

Y aclaró un punto clave: “Tampoco se puede hablar de una devaluación porque seguís trabajando dentro de las bandas, el sistema sigue siendo el mismo”.

A la vez, criticó la “fijación” argentina en el dólar: “Cuando asumió Milei el único dólar que se podía comprar valía $1000, estamos a dos años de gestión y el dólar está $1500, aumento un 50% y la inflación un 230%. Y todavía seguimos hablando del dólar".

“Pasa que la población tiene un exceso de pasado y del fantasma kirchnerista, por eso todo el mundo habla del dólar, pero con esta administración que tenemos hay que hablar de producción o de trabajo”, concluyó al respecto.

Por último, Di Stéfano le restó importancia a la cifra de inflación de noviembre y afirmó que se viene un 2026 con una variación de precios mensuales mucho menor.

“No me preocupó el último dato porque si miras los regulados están en 3,9% y en diciembre no los vas a tener más, vas a volver a una inflación menor al 2%. Si seguimos con los resultados fiscales como el que se conoció en las últimas horas, en el 2026 vas a tener muchos meses por debajo del 1%”, finalizó.