Llega el evento más esperado del año en Buenos Aires para los amantes del brunch, la pasteleria y cafeteria

El próximo sábado 20 de diciembre se llevará a cabo la tercera edición del evento Brunch Morfy Fest. Una propuesta gastronómica que reúne a más de 100 cafeterías de Buenos Aires para ofrecer una experiencia culinaria única con precios imbatibles.

El brunch es una comida que combina elementos del desayuno y el almuerzo, generalmente servida entre las 10:00 y las 14:00 horas. El nombre surge de la combinación de las palabras en inglés breakfast + lunch. Es por esa razón que comúnmente esté compuesto por opciones saladas como huevos revueltos, avocado toast, sandwiches y ensaladas junto con opciones dulces de pastelería como tortas, croissants, rolls de canela acompañando la propuesta con infusiones calientes y bebidas como jugos y cocktails.

Si bien es originario de Inglaterra, se ha popularizado en muchos países como Estados Unidos y Argentina. De esta manera, el 20 de diciembre llega el evento culinario que tiene como objetivo homenajear al brunch en la ciudad de Buenos Aires.

Durante todo el día, estas cafeterías, ubicadas en diferentes barrios de la ciudad, ofrecerán opciones de brunch para 2 personas al 50% de descuento. Algunos de los locales que participarán del evento serán Molly’s, FECA, Crisol, Nucha y Bon Air, Alma de Barrio, Atalaya, Elocuente, Aroma Café, Benigno, Wavee Coffee, entre otras.

El brunch costará entre $20.000 y $25.000 e incluirá opciones dulces y saladas, acompañadas de infusiones, limonada o jugos de naranja. Es una oportunidad perfecta para disfrutar de una deliciosa comida con tarifas accesibles.

La propuesta que comenzó hace 3 años, surgió con el objetivo de reunir a las mejores cafeterías de Buenos Aires en un evento para que la gente pudiese degustar del Brunch, juntarse entre amigos y familia ofreciendo descuentos significativos durante todo el día

La iniciativa llevada a cabo por los creadores de la aplicación Morfy, comenzó con eventos similares como la “Mila Morfy Fest” y la “Burger Morfy Fest” reuniendo los mejores locales de la ciudad en su rubro. En esta ocasión, más de 100 cafeterías se suman a la propuesta con una gran variedad de opciones de Brunch.

En las ediciones anteriores, se vendieron más de 5000 Brunchs en promedio durante todo el día del evento con una participación de mas de 12.000 personas en la ciudad de Buenos Aires. Este año, los organizadores planean romper el record con mayor participación que el año pasado y con propuestas diversas donde cada local ofrece una variedad de opciones que serán publicadas en la aplicación Morfy.

¿Cómo acceder al evento y descuentos?

Para asistir al Brunch Morfy Fest, es necesario pre comprar las opciones de brunch. La venta se habilitará a partir del miércoles 17 de diciembre a las 00:00 Hs a través de la aplicación Morfy. Para comprar, sigue estos pasos:

1. Descarga y abre la aplicación Morfy

2. Haz click en el Banner del evento en la Home

3. Selecciona tu local favorito

4. Lee la descripción del Brunch y el precio final

5. Compra la entrada y recibe un código de compra

El sábado 20 de diciembre, preséntate en el local elegido, muestra el código de compra y disfruta de tu Brunch.

Podrás encontrar la aplicación de Morfy en tu Play Store o Apple Store. App apta para Android y iPhone.

Una oportunidad perfecta para disfrutar de la mejor gastronomía de Buenos Aires en primavera.