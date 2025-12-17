Sube la aprobación, pero crece un miedo: qué marca el doble termómetro del Gobierno

Después de ganar las elecciones intermedias y de haber cumplido dos años en la Casa Rosada, el presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto que reforma de cuajo la normativa vigente en materia laboral y prevé hacerlo con otros temas de interés, pero la respuesta de la opinión pública parece seguir polarizada.

El informe nacional de diciembre 2025 realizado por Management & Fit indagó sobre el apoyo a las iniciativas y encontró resultados absolutamente dispares.

La reforma del Código Penal anunciada por la exministra Patricia Bullrich, por ejemplo, consigue la adhesión de casi tres cuartos de los encuestados.

El proyecto, que se caracteriza por el endurecimiento de penas y la tipificación de nuevos delitos , alcanza el 72,1 por ciento de adhesiones, contra un 23,2 de rechazos.

Más pareja es lo que tiene que ver con la llamada Reforma Tributaria. Si bien se conoce poco del proyecto oficial, esta iniciativa encuentra un 47,5% de apoyo y superando por 6 puntos a los que se muestran en desacuerdo.

La más polémica Reforma Laboral, aquella que ya fue enviada al Congreso y que podría ser tratada por el Senado después de Navidad suma más objeciones que aprobaciones.

La receta del Banco de Horas, las vacaciones divididas y la licuación del poder sindical, sólo consigue 43,7% de adhesión y 52% de reprobación. El diferencial es de -8,3.

Sin embargo, aquellas modificaciones que tienen más rechazo son las que podrían darse en el marco de una reforma previsional: sólo el 32,7% de los encuestados se muestran apoyando a Milei en esa cuestión, mientras que el 62,9 lo rechaza.

Los gobernadores, en el ojo de la tormenta

A los participantes se les consultó cuál debía ser el posicionamiento de los gobernadores ante ese menú de reformas.

Mientras que un 27,2% cree que debe haber un apoyo incondicional, un 34,7 cree que debe haber un “apoyo parcial, priorizando intereses provinciales” y un 35,1 sostiene que los jefes locales deben rechazarlas.

Allí se ve claro el sesgo de votación. Quienes lo hicieron por La Libertad Avanza creen que debe haber acompañamiento total en un 61,8%; el 61% de los que lo hicieron por Provincias Unidas hablan de acompañamientos “parciales; mientras que el 76% de los de Fuerza Patria hablan de rechazo total.

En lo que se refiere a los mandatarios provinciales, la encuesta de Management & Fit también analiza la imagen de algunos de ellos.

Axel Kicillof se lleva 53% negativo y 27,4 positivo, un diferencial de -25 puntos.

El cordobés Martín Llaryora, 29% negativo y 11 positivo, con un diferencial de casi -18.

El chubutense Ignacio “Nacho” Torres tiene un alto nivel de desconocimiento, que trepa por arriba del 36%. Su gestión tiene 19,8% de rechazo y 8,8 “positivo”, con un diferencial de -11.

Estados Unidos, una piedra en el zapato

Más polarizada aún son las respuestas sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos. El 38,1% lo ve como positivo para el país, mientras que el 42,3 lo siente como negativo para el país y la industria.

