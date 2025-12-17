El dólar presenta una cotización de 17.99 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 17 de diciembre de 2025, cifras que reflejan que la moneda subió un 0.09% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18 pesos y un mínimo de 17.96 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.01%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.96%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con un notable descenso en la mayoría de los días. Sin embargo, hubo un par de días en los que se registró un aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. A pesar de estos incrementos, la estabilidad fue escasa, lo que indica un contexto de incertidumbre económica.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 20.9 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 18 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.40%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.25%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del Dólar ha ido en aumento, lo que puede reflejar un mayor interés en la moneda o cambios en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una disminución en la confianza hacia el Dólar. Sin embargo, la estabilidad se habría indicado con un dato de 0, lo que no es el caso en esta ocasión.

Este aumento en la cotización del Dólar podría ser un indicativo de factores económicos que están impulsando su valor al alza, lo que merece un seguimiento cercano.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.