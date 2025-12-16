Con las tasas en pesos más bajas y de cara al 2026, el analista financiero Salvador Di Stefano reveló la “joyita” en la que recomienda invertir en estos últimos días del año.

Con pocas ruedas pendientes este 2025, el “Gurú del Blue” anticipó que al año terminará “con un riesgo país debajo de los 600 puntos y con acciones en los máximos”.

Además, aseguró que “Argentina al 31 de diciembre estaría cerrando el año fiscal, y parecería que no tendríamos problemas en cumplir la meta de un superávit primario del 1,6% del PBI”.

En este escenario, y mientras las tasas “no muestran un gran incentivo a invertir en pesos”, reveló en qué conviene invertir .

Qué pasará con el dólar, según Salvador Di Stefano

Con tasas en pesos bajas, la “joyita” en la que recomienda invertir el Gurú del Blue: “El mejor...”

En el último informe publicado en su sitio, Di Stefano recomendó “comprar bonos soberanos en dólares”.

Entre ellos, mencionó el AN29, el nuevo bono emitido por el Estado Nacional. Este ofrece un vencimiento de capital a noviembre 2029 y pagos semestrales con una tasa interés de interés del 3,25%, por lo que -según el “Gurú”- “lucen muy atractivos”.

“Sin expectativa de devaluación, y con tasas en pesos bajas, el nuevo bono que emitió Argentina y acciones energéticas lucen como el mejor lugar para pasar las fiestas. El riesgo país rumbo a perforar los 600 puntos", consideró el especialista.

Tal como explica Facimex en esta nota de El Cronista, el AN29 se colocó a un rendimiento sensiblemente inferior al de los demás Bonares en el secundario, sin exigir spread por legislación. Según el Ministerio de Economía, la TIR al precio de corte quedó 550 pbs por encima de los Treasuries y alrededor de 100 pbs por debajo del rendimiento de bonos con similar modified duration.

Sin embargo, explica el bróker, que cuando se observa la curva cero-cupón de los Bonares (a precios MEP), surge otra lectura: el AN29 debería haber salido con una TIR del 10,17%, es decir, 70 pbs por encima del corte de la licitación. Lejos de eso, la TIR adjudicada fue 9,47%, prácticamente calcada de la TIR de 9,49% que obtuvo Facimex al valuar el instrumento a partir de una curva cero-cupón construida con precios Euroclear ajustados por canje para los Globales.

En materia de acciones, el Gurú señaló que los problemas vienen del exterior y advirtió que “las empresas de inteligencia artificial generan temor entre los inversores, ya que estiman que no podrán mantener el nivel de utilidades hasta ahora observados”.